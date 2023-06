PSD propune o noua pomana pentru agricultori

Fostul ministru al agriculturii din guvernarea Nastase, Ilie Sarbu, a anuntat, miercuri, ca PSD va introduce imediat dupa reluarea activitatii Parlamentului un proiect de lege prin care si agricultorii fara asigurare pentru calamitati sa beneficieze de despagubiri din partea statului.

Proiectul de lege propus de social-democrati se afla in faza de avizare in Parlament, urmand a intra in dezbaterile comisiilor de specialitate si apoi sa fie promovat, incepand cu 27 august, odata cu reluarea activitatii Parlamentare, a spus Sarbu.

"Vreau sa ii reamintesc domnului ministru Remes si Guvernului ca pe 27 august acest proiect de lege va fi promovat", a anuntat senatorul PSD.

El a precizat ca, prin aceasta initiativa, PSD doreste sa modifice articolul 4 din legea 381, astfel incat si agricultorii care nu au asigurate terenurile sa poata primi ajutoare din partea statului, pentru a reduce pierderile cauzate de seceta excesiva.

"Nu inteleg de ce se incapataneaza Guvernul si incearca sa excluda de la aceste compensatii o mare parte dintre producatori, cei vizati fiind practicantii agriculturii de subzistenta si de semisubzistenta, exact cei care au cea mai mare nevoie de ajutor", a comentat vicepresedintele PSD.

