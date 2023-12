PSD pune la bataie "nume grele" pentru Bucuresti

Fostul ministru al Privatizarii, Ovidiu Musetescu, fiul fostului gazetar Dumitru Tinu, Andrei, sau viceprimarul sectorului unu, Dan Tudorache, vor candida din partea PSD Bucuresti, alaturi de nume deja cunoscute precum Cristian Diaconescu, Serban Nicolae, Dan Darabont sau Ecaterina Andronescu.

Candidatii la parlamentare pe Bucuresti vor fi stabiliti, joi seara, in cadrul unei sedinte de consiliu, in conditiile in care vineri are loc un comitet executiv al partidului, unde trebuie validati toti cei care intra in cursa din toamna pentru Parlament, informeaza NewsIn.

Astfel, la sectorul unu vor candida pentru Senat Razvan Theodorescu si Sergiu Nicolaescu. Pentru Camera ar urma sa candideze profesorul universitar Ion Nicolae si Dan Tudorache, viceprimarul sectorului unu.

Acesta din urma a precizat insa pentru NewsIn ca nu s-a hotarat daca va intra in cursa pentru un loc de parlamentar, dar ca mai are timp intrucat listele se depun pana pe 20 octombrie.

La sectorul doi, unde PSD a scos cel mai bun scor la locale datorita notorietatii lui Neculai Ontanu, se inghesuie cei mai multi pesedisti.

Deputatele Aura Vasile si Rodica Nassar au colegii sigure pentru Camera, insa Aura Vasile ar putea candida si la sectorul cinci.

Purtatorul de cuvant al TSD, Andrei Tinu, aspira si el la un loc de deputat, tot la sectorul doi. Tot pentru un loc la sectorul doi la Camera se bate si Georgian Pop, consilierul lui Mircea Geoana.

Cristian Diaconescu are si el un colegiu garantat, dar pentru Senat. Serban Nicolae ar dori si el sa candideze la sectorul doi, tot pentru Senat.

La sectorul trei candideaza Doru Giugula, cel care l-a concurat pe pedelistul Liviu Negoita la primarie, fostul ministru al privatizarii, Ovidiu Musatescu, care vrea sa candideze impotriva lui Silviu Prigoana de la PD-L, si Victor Negrescu, vicepresedinte PSD sector trei.

Tot in acest sector ar vrea sa candideze si purtatorul de cuvant al lui Nicolae Vacaroiu, Andrei Alexandru. Acesta sustine ca si-a depus dosarul la PSD Bucuresti, dar ca nu "alearga dupa un sector anume" si ca nu are niciun semnal de la colegii sai de la Bucuresti.

La sectorul patru sunt cele mai mari probleme pentru PSD, intrucat colegiile eligibile vor fi date conservatorilor Daniela Popa, Dan Voiculescu, Marius Marinescu, Codrin Stefanescu care il vor folosi pe Cristian Popescu Piedone drept locomotiva electorala.

La sectorul cinci, dominat de Marian Vanghelie, va candida Oana Mizil, designer, si alti cativa tineri, dupa cum spun sursele citate. Tot la cinci, un colegiu de deputat ii este rezervat conservatorului Cornel Ciontu.

La sectorul sase vor candida Dan Darabont, probabil in colegiu cu pedelista Elena Udrea, si Ecaterina Andronescu, aceasta acceptand dupa cateva ezitari intrucat a primit oferte si din teritoriu.

Deputatul Madalin Voicu a precizat pentru NewsIn ca nu va mai candida la Bucuresti, ci la Giurgiu. In schimb, Nicolae Marasescu si Nora Rebreanu au toate sansele sa-si pastreze locurile din Senat.

