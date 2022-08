Organizatia PSD Sibiu sustine ca activitatea membrilor sai este deranjata de "protestul agresiv si neautorizat al catorva indivizi" din fata sediului sau, adaugand ca au facut apel catre organele de ordine publica in urma comportamentului necivilizat, insa nimeni nu a intervenit in acest sens.

"In urma sesizarilor facute de mai multi locuitori din Sibiu, care au semnalat ca sunt deranjati de protestul agresiv si neautorizat al catorva indivizi care au ocupat abuziv zona pietonala din fata sediului PSD Sibiu, am decis sa aducem la cunostinta opiniei publice ca maniera in care acestia au ales sa-si manifeste nemultumirile este ilegala si necivilizata.

Inainte de toate, PSD Sibiu respecta si va respecta intotdeauna dreptul la exprimare al cetatenilor si dreptul la manifestatii de strada, insa doar in conditiile in care astfel de proteste sunt legale, autorizate si respecta conduita democratica.

De doua zile, membrii PSD Sibiu sunt obligati sa suporte manifestatiile unui grup de aproximativ 20 de oameni care s-a instalat pe domeniul public, la fereastra sediului partidului, cu mese, scaune si aparatura electronica (laptopuri, proiectoare) si s-au bransat ilegal la reteaua electrica din zona", sustine PSD Sibiu, intr-un comunicat remis marti.

De asemenea, potrivit social-democratilor sibieni, unii dintre protestatari si-au adus si copiii la actiunea din fata sediului si i-au tinut mai multe ore in frig si la "un eveniment nepotrivit pentru ei".

"Ieri, protestatarii au manifestat mai multe ore si au continuat si dupa lasarea intunericului atunci cand au proiectat pe zidurile sediului PSD Sibiu lozinci defaimatoare la adresa politicienilor PSD.

In conditiile descrise mai sus, unii dintre acesti indivizi iresponsabili si-au adus si copiii (exista filmari si fotografii in sensul acesta, facute chiar de ei) pe care i-au tinut in frig si pe care i-au obligat sa asiste la o manifestatie agresiva. Cei mici au fost expusi unui eveniment nepotrivit pentru ei, care i-ar fi putut pune in pericol", se arata in comunicatul PSD Sibiu.

Politia nu a intervenit

Social-democratii spun ca au facut insistent apel la organele de "siguranta si ordine publica", insa "nimeni nu a intervenit sa reinstaleze ordinea de drept".

"Comportamentul protestatarilor ne-a determinat sa facem apel catre organele de siguranta si ordine publica, insa in ciuda insistentelor, nimeni nu a intervenit sa reinstaleze ordinea de drept.

Manifestatiile acestor indivizi continua si la aceasta ora. In fata sediului partidului acestia au postat pancarte si deranjeaza activitatea celor aflati in sediul PSD Sibiu, dar si pe oamenii care sunt in zona Pietei Mari din centrul Sibiului, la Targul de Craciun. Ne intrebam ce s-ar fi intamplat daca astfel de indivizi s-ar fi manifestat abuziv si agresiv intr-o zona atat de expusa, intr-un oras european?

In ce fel ar fi reactionat autoritatile daca la Londra sau la Bruxelles un grup de 20 de oameni ar fi demonstrat fara autorizatie si si-ar fi tinut copiii mici in frig si ar fi proiectat mesaje pe cladirea unei institutii cu ajutorul unui proiector racordat ilegal la reteaua publica de electricitate?

Ne mai intrebam cum ar fi reactionat autoritatile din Romania daca sustinatorii PSD s-ar fi adunat in fata unui sediu de partid sau in fata unei institutii publice, primarie, consiliu judetean din Sibiu si ar fi protestat fara sa aiba autorizatie?", se afirma in documentul transmis de PSD Sibiu.

Totodata, organizatia social-democratilor sibieni mai aminteste ca a renuntat in aceasta perioada la organizarea unor mitinguri de sustinere a masurilor guvernamentale, avand in vedere zilele de doliu declarate in urma decesului regelui Mihai.

Protestul are insa autorizatie, nu e ilegal

Primul protest record din oras, care are loc de mai bine de 33 de ore in fata sediului PSD, a primit autorizatie si pentru ziua de miercuri, pana la ora 23:00, a declarat marti Diana Stoicescu, purtator de cuvant al Primariei Sibiu.

La locul protestului din Piata Huet, din fata sediului Organizatiei Judetene a PSD Sibiu, sunt prezenti si jandarmi, pentru pastrarea ordinii publice si protectia participantilor si a cetatenilor din zona.

La acest protest participa zeci de sibieni care transmit mesajul "va vedem" catre social-democrati.

Tinerii protestatari au creat si o pagina de Facebook, numita #vavedemdinsibiu , unde posteaza imagini foto si video, din ora in ora, pentru ca toata lumea sa vada ca ei nu pleaca din fata sediului PSD.

