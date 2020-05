PSD: Singura solutie constitutionala pentru a nu avea 3 zile de vid legislativ e la Iohannis. Il asteptam sa o propuna

Ziare.

"Ne pregatim sa intampinam, la sfarsitul acestei saptamani, zilele prostiei Guvernului PNL. Dupa cum stiti, desi exista mesajul presedintelui Iohannis in spatiul public de peste 20 de zile, cum ca incepand cu 15 mai se va inceta starea de urgenta, Guvernul nu a fost in stare pana in ceasul al doisprezecelea sa vina cu un act normativ care sa statueze legal starea de alerta.Intr-un final, Guvernul recunoaste ca a gresit si incearca sa repare aceasta uriasa prostie pe care a facut-o, singura problema pe care o au este ca trebuie sa repare legal si constitutional aceasta prostie si nu sa vina iarasi cu un act normativ care sa fie contestabil sau atacabil. (...)Pe fond, exista o singura solutie reala, constitutionala si functionala, din ceea ce am aflat si noi de la specialistii in drept constitutional, si aceasta se afla doar la presedintele Iohannis. Il asteptam sa iasa si sa propuna ceea ce trebuie propus, pentru a nu avea aceste trei zile neacoperite de un cadru legislativ", a spus Romascanu intr-o conferinta de presa la sediul central al PSD.Intrebat daca PSD ii cere, concret, presedintelui Iohannis sa prelungeasca starea de urgenta pentru a nu fi vid legislativ timp de trei zile, Romascanu a spus: "Dumnealui stie mai bine. Nu vrem sa fim consultantii constitutionali ai presedintelui, dar are masuri la dispozitie pentru a acoperi aceste trei zile de vid legislativ.Orice alta masura este neacoperitoare sau ilegala. O stare de alerta data prin hotarare de Guvern, conform hotararii Curtii Constitutionale, nu acopera limitarile de drepturi si o ordonanta de urgenta este neconstitutionala".