PSD: Singurul conflict constitutional, domnule Orban, este ca un premier care a patronat furtul din bani publici folosindu-se de pandemie si care a sabotat sanatatea romanilor si nivelul lor de trai, sa mai ramana in fruntea Guvernului

"Au scapat total de sub control pandemia! Au facut chermeze in sediul Guvernului! Si-au pus toate neamurile in functii publice! Au devalizat bugetul Romaniei, au dat tun dupa tun in vreme ce ii tineau pe romani inchisi in case! Au fraternizat cu interlopii si au devenit aparatorii proxenetilor! Au distrus mediul de afaceri autohton! Au prabusit nivelul de trai al populatiei si nu au respectat niciuna dintre legile in vigoare! Acum, Guvernul PNL ar face orice pentru a ramane la Palatul Victoria ", arata o postare facuta marti pe pagina de Facebook a PSD.Sursa citata adauga ca Guvernul Orban de ce ii e frica nu va scapa si va raspunde pentru tot ce a facut, mai intai prin motiunea de cenzura si apoi penal."Singurul conflict constitutional, domnule Orban, este ca un premier care a patronat furtul din bani publici folosindu-se de pandemie si care a sabotat cu buna-stiinta sanatatea romanilor si nivelul lor de trai, sa mai ramana in fruntea guvernului! De ce le e frica nu vor scapa! Vor raspunde pentru tot ce au facut! Mai intai politic, prin motiune, iar apoi penal, dupa fapta fiecaruia! P.S. Ludovic, sa nu uiti sa iti completezi CV-ul!", a conchis sursa mentionata. Ludovic Orban a afirmat ca analizeaza posibilitate sa sesizeze un conflict juridic de natura constitutionala la CCR in legatura cu depunerea motiunii de cenzura in vacanta parlamentara. Premierul a adaugat ca in 30 de ani nu a exista asa ceva si anume depunerea unei motiuni de cenzura in vacanta parlamentara.PSD a depus luni motiune de cenzura in Parlament, iar birourile reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au hotarat ca citirea motiunii sa aiba loc intr-un plen reunit in 20 august, ora 12.00.