PSD sustine taxa clawback, daca nu afecteaza necesarul de medicamente

Vicepresedintele departamentului de sanatate al PSD, Alexandru Rafila, a declarat joi ca partidul sau sustine introducerea taxei clawback, insa in anumite conditii, astfel incat sa nu afecteze necesarul de medicamente pentru sistemul sanitar.

Rafila a sustinut ca in situatia in care se va ajunge la implemantarea taxei pentru producatorii de medicamente, trebuie gasita o formula prin care acestia sa nu fie afectati in asemenea masura incat sa fie periclitata aprovizionarea sistemului sanitar. Principala conditie ar fi, sustine social-democratul, ca odata cu implementarea taxei, autoritatile sa-si plateasca la timp facturile furnizorilor de medicamente. De asemenea, o alta conditie ar privi atat cuantumul taxei, dar si modul in care aceasta ar urma sa afecteze activitatea producatorilor nationali de medicamente.

Pe de alta parte, Rafila a abordat subiectul celor 67 de spitale care au fost desfiintate si urmau sa fie tranformate in camine pentru varstnici.

"Ne gasim in fata unui paradox pentru ca, pe de o parte, din cele 67 de spitale desfiintate, sanse de a fi tranformate efectiv in camine de batrani nu au decat sapte dintre ele, iar pentru celelalte 60 de locatii nu se cunoaste evolutia si destinatia finala a acestor locatii. Pe de o parte, nu s-a reusit rezolvarea situatiei finantarii, reabilitarii, reamenajarii acestor institutii, pentru ca o astfel de reamenajare implica contributii substantiale din partea autoritatilor locale, ministerul Muncii si Protectiei Sociale nefacand altceva decat sa asigure finantarea functionarii lor, nu si a reamenajarii (...)

Ne gasim in fata unui blocaj, autoritatile locale nu au bani sa le reamenajeze si pe de alta parte populatia acelor zone este lipsita de posibilitatea de a apela la servicii medicale. Puteau asigura un nivel minimal de asistenta medicala sau tranformarea acestora in centre multifunctionale, adica niste centre care sa asigure asistenta medicala de specialitate, posibilitatea de realizare a unor investigatii clinice si de laborator si de imagistica medicala pentru pacienti", a spus Rafila.

Social-democratul a mai sustinut ca, in urma desfiintarii celor 67 de spitale, au ramas in afara sistemului circa 800 de medici si peste 2000 de asistenti, care fie isi schimba profesia, fie vor emigra, determinand astfel un deficit si mai mare de personal in sistemul sanitar.