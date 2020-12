PSD va ataca in contencios administrativ hotararea Guvernului prin care sunt alocate peste 876 de milioane lei unitatilor administrativ teritoriale

Liderul social-democratilor a mai spus ca PSD solicita o ordonanta care sa suspende aplicarea acestei hotarari si va face demers penal catre primarii, cat si catre ministrii care au avizat documentul."Asistam zilele acestea la cel mai sinistru spectacol pe care le ofera partidele care au pierdut aceste alegeri . Mai mult, observam pe subsemnatul Ludovic Orban , cel care acum o saptamana ne anunta ca democratic partidul care a castigat alegerile trebuie sa si faca propunerea de prim-ministru catre presedintele Romaniei, cum incearca cu disperare sa se mentina in fruntea PNL prin doua lucruri: de a fi iarasi premier , cu toate ca si-a dat demisia pentru ca a pierdut alegerile, si astazi Guvernul a emis o hotarare prin care a impartit sume importante doar administratiilor conduse de membri ai PNL . Este o mita, dupa ce acum o luna de zile a existat la fel o hotarare de Guvern, printr-o mita electorala catre administratiile PNL, aceasta este o mita ca primarii PNL sa il sustina in continuare de a fi presedintele PNL", a declarat Marcel Ciolacu, intr-o conferinta de presa sustinuta joi la sediul partidului.El a mai spus ca niciun Guvern sau premier nu si-a permis sa emita o astfel de hotarare, insa sub Guvernul lui Orban s-a intamplat de trei ori acest lucru."Am luat hotararea, in cadrul Consiliului Politic National alaturi de colegii mei, sa atacam atat la contenciosul administrativ aceasta hotarare de Guvern, sa solicitam o ordonanta de suspendare a aplicarii hotararii de Guvern si mai mult sa facem un demers penal catre primarii, catre ministrii care au avizat aceasta hotarare de Guvern. Mi se pare corect ca, dupa 30 de ani, aceasta practica sa inceteze. Nimeni niciodata, niciun premier si niciun Guvern nu si-a permis asa ceva. Acest lucru s-a intamplat de trei ori sub guvernul domnului Orban", a completat Ciolacu.Liderul PSD a explicat ca banii au fost mutati discretionar din Fondul de rezerva al Guvernului, catre unitatile administrativ teritoriale, fara a exista o formula de calcul a Ministerului de Finante."S-au mutat sume importante in Fondul de rezerva al premierului si de acolo discretionar, deoarece daca aceasta distribuire a banilor se facea prin Ministerul de Finante si s-ar fi facut in functie de o formula, s-au mutat in Fondul de rezerva al prim-ministrului si de acolo fiecare suma a fost transmisa dupa bunul plac al celui care a redactat acest document", a conchis presedintele social-democratilor.Executivul a aprobat joi, printr-o hotarare de Guvern, alocarea a peste 876 de milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, unor unitati si subdiviziuni administrativ-teritoriale, pentru finantarea cheltuielilor de functionare pana la sfarsitul anului 2020, precum si pentru finantarea cheltuielilor necesare asigurarii activitatii de asistenta sociala si de protectie a copilului, pentru luna noiembrie a acestui an, arata un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii.