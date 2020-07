PSD vrea ca referendumul pentru initiativa "Fara penali in functii publice" sa fie organizat pe 23 august

Initiativa USR de modificare a Constitutiei pentru introducerea interdictiei de ocupare a functiilor publice de catre persoanele cu condamnari penale trebuie sa fie validata prin referendum.Romascanu a spus ca exista acceptul tuturor liderilor participanti la Biroul Permanent National al partidului ca PSD sa se implice pe tot parcursul legislativ al initiativei "Fara penali in functii publice"."Asa inteleg ca este data programata pentru acest referendum. Exista un parcurs legislativ in Parlament pentru asta. PSD sustine tot acest parcurs si organizarea referendumului, cu conditia sa avem conditiile necesare de desfasurare a unui referendum fara probleme sanitare. (...) Pana atunci ne vom implica pentru ca acest mesaj este unul extrem de important si suntem de acord cu el", a spus Romascanu.Liderii USR au solicitat ca referendumul sa fie organizat in acelasi timp cu alegerile locale, in 27 septembrie.