RAPORT OLAF: Romania are cele mai multe dosare de fraude cu fonduri europene in 2019. Cum fura romanii banii UE

Escrocheriile

OLAF cere recuperarea banilor

Ciolos: Politicul din Romania a ignorat cerintele cetatenilor

Tara noastra conduce in topul fraudelor cu bani de la Uniunea Europeana, conform ultimului raport al OLAF, organismul comunitar insarcinat cu urmarirea acestui fenomen. Potrivit documentului, dat publicitatii joi, Romania a facut anul trecut obiectul a 11 investigatii, fiind urmat de Italia (9), Grecia, Polonia si Bulgaria (cu cate 7). Dintre ele, noua investigatii au fost inchise cu recomandari, mai arata sursa citata.Printre escrocheriile din Romania date ca exemplu in raport, cele mai multe sunt din domeniul proiectelor de mediu. Un caz din 2013, inchis in 2017, l-a vizat pe beneficiarul a cinci proiecte de acvacultura finantate de UE, subventiile fiind primite pentru suprafete care nu fusesera niciodata acoperite de apa.Cele cinci proiecte constau in: doua ferme de acvacultura situate intr-un perimetru al sitului Natura 2000 si trei proiecte menite sa sustina transformarea unor ferme piscicole traditionale in ferme organice certificate. Cazul a fost inchis in 2017, cu recomandarea de a se recupera 100% din finantarea UE (aproape 1,3 milioane EUR), ceea ce s-a si intamplat.Raportul OLAF da apoi exemplu fraudarea in Romania a unui proiect de 102 milioane euro, finantat de UE. Dosarul a fost inchis in 2019 si la el institutia europeana a cooperat cu DNA Nu in ultimul rand, un alt exemplu folosit de cei de la OLAF a fost acela al realizarii unui sistem de detectare a incendiilor de padure, finantat prin Research Executive Agency. In acest sens, a fost format un consortiu de cinci firme mici si mijlocii din Irlanda, Franta, Spania si Romania.Insa costurile cu personalul ale consortiului au ridicat suspiciuni ca ar fi vorba de falsuri. In cele din urma, o investigatie derulata de OLAF a scos la iveala faptul ca banii erau sifonati de membrii consortiului, iar cea mai mare parte a sumelor fusese redirectionata spre construirea unui hotel si cazinou intr-o alta tara. OLAF a cerut recuperarea celor 410.000 euro si deschiderea de anchete penale in tarile origine ale celor implicati.Liderul PLUS, Dacian Ciolos , fost comisar european a comentat pe pagina sa de Facebook concluziile acestui raport subliniind faptul ca Romania se afla pe primul loc la investigatii si recomandari primite. "La fel de ingrijorator e si faptul ca din 2015 pana la finalul lui 2019 suntem pe locul doi in Europa, dupa Spania, la posibile fraude si nereguli legate de fondurile structurale si tot pe locul doi, dupa Ungaria, in ceea ce priveste investigatiile din care au rezultat recomandari. Practic, noi si Ungaria impartim la egalitate 35% din cazurile grave de nereguli cu fonduri europene din Uniunea Europeana. Poate asa intelegeti si de ce liderii PSD au vazut mereu un model in Viktor Orban ", a scris acesta pe Facebook."Extrem de neplacut este si faptul ca suntem prezenti in raportul OLAF cu multe exemple de fraude in zona protectiei mediului in ultimii cinci ani. Din exemplele prezentate in raport, Romania acopera fraude in protectia padurilor, acvaculturilor si managementul deseurilor. Subiectele prezentate se suprapun perfect peste o serie de ingrijorari legitime ale societatii romanesti.In aceste conditii, ii recomand cat se poate de serios ministrului Justitiei sa trimita de urgenta la EPPO numarul de procurori solicitat de procurorul european Laura Codruta Kovesi . Orice amanare ridica serioase semne de intrebare.Este cat se poate de clar ca politicul din Romania a ignorat cerintele cetatenilor. Am fi putut face atat de multe lucruri bune pentru Romania daca nu ne-am fi lasat sedusi de minciuna si de impostura. Avem o noua dovada ca, atunci cand simtim ca aerul este irespirabil in Romania, acest lucru nu se datoreaza faptului ca noi am fi diferiti de ceilalti europeni. Diferenta e ca noi le-am permis hotilor sa ne fure mai mult si fara teama", a mai scris apoi Ciolos pe pagina sa de Facebook.

475520119-Raport-OLAF by Laurentiu Sirbu on Scribd