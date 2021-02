Razboi crunt in instanta intre doua membre PSD celebre: "Ai bagat oameni la puscarie". Judecatori: "O chestiune de razbunare personala"

Foto: Facebook/ Gratiela Draghici

Scandalul a inceput in plina guvernare PSD, moment in care Rodica Nassar ocupa functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii (2017 -2019) , iar Gratiela Draghici era sefa Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse pentru Femei si Barbati (ANES), cu rang de secretar de stat.Totul incepe in ianuarie 2019, cand Rodica Nassar a deschis un proces la Judecatoria Sectorului 2 si a cerut instantei sa constate ca Gratiela Draghici i-a incalcat dreptul la onoare. Ea a solicitat initial daune morale de 1 milion de lei, dar ulterior si-a redus pretentiile la 199.000 de lei.Nassar este deputat in Parlamentul Romaniei din anul 2000. Ea a castigat al cincilea mandat in decembrie 2020. Ea este unul dintre liderii de forta ai PSD in Capitala si este apropiata de tabara din partid condusa de fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea si de actualul lider, Marcel Ciolacu . Pe de alta parte, Gratiela Draghici este apropiata de echipa fostului premier al Romaniei, Viorica Dancila Potrivit cererii de chemare in judecata a Rodicai Nassar, problemele intre cele doua au vizat sefia PSD Sectorul 2, organizatie care a fost condusa de aceasta din 1997.Concret, pe 12 decembrie 2018, cu ocazia desfasurarii sedintei Biroului permanent al Organizatiei PSD sector 2, Gratiela Draghici ar fi facut afirmatii denigratoare la adresa lui Nassar, potrivit cererii de chemare in judecata."Ai bagat oameni la puscarie, ai pus anumite societati de paza sa ma urmareasca si sa observe activitatea ce o desfasor, nu m-ai sprijinit niciodata, dupa cum ai sustinut si ori de cate ori ai avut ocazia ai lovit in mine, incercand sa ma denigrezi", ar fi fost cuvintele grele aruncate. In acest context, Draghici i-ar fi cerut lui Nassar demisia din functia de Presedinte al Organizatiei PSD Sector 2.Deputata PSD a aratat ca afirmatiile Gratielei Draghici depasesc limita libertatii de exprimare si chiar a decentei, iar prin fapta sa ilicita, i-ar fi adus un prejudiciu imaginii reputatiei, onoarei si demnitatii. Afirmatiile ar fi avut un puternic impact, atat in plan psihic cat si emotional asupra sa.In replica, Draghici a sustinut ca ea doar a adus in atentia membrilor Biroului, lipsa de transparenta si de implicare a Rodicai Nassar in sprijinirea membrilor organizatiei.De asemenea, ar fi adus in discutie posibilitatea de a fi fost urmarita in perioada unei campanii electorale, exprimand un punct de vedere informal si in cadrul intern, fapta care nu este ilicita si de natura sa ii produca acesteia prejudicii de imagine.Dupa cum aratam, procesul a fost deschis initial la Judecatoria Sectorului 2, dar cazul a fost declinat la Tribunalul Bucuresti.20 decembrie 2019- Tribunalul Bucuresti respinge cererea ca neintemeiata. Decizia poate fi contestata cu apel, potrivit portalului instantelor. 9 februarie 2021- Curtea de Apel Bucuresti respinge apelul, ca nefondat. Decizia poate fi contestata cu recurs la Inalta Curte. Instanta a mai decis ca Rodica Nassar sa-i plateasca suma de 3.000 lei, drept cheltuieli de judecata, potrivit portalului instantelor. Tribunalul Bucuresti explica in motivarea deciziei, de ce a respins solicitarea Rodicai Nassar."Avand in vedere varsta reclamantei (), experienta sa de viata si profesionala, se apreciaza ca intensitatea cu care au fost resimtite afirmatiile publice nu este una majora, astfel incat sa se justifice acordarea de daune morale.Nu s-a facut dovada ca urmare a sustinerilor sau afirmatiilor facute de parata (), reclamanta () a suferit o deteriorare vizibila obiectiv a starii fizice sau psihice.Martorii au aratat ca afirmatiile paratei nu au condus in mod evident la punerea la indoiala a moralitatii persoanei reclamantei.Afirmatiile paratei exprima nemultumire, suferinta ori suparare, care in raport de probatoriu, respectiv de declaratiile martorilor, nu au fost de natura a provoca un disconfort emotional reclamantei, neintrand in sfera de actiune a art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, in ceea ce priveste dreptul la propria imagine, protectia demnitatii si vietii private a persoanei", motiveaza Tribunalul Bucuresti.Conform judecatorilor, nu orice prejudiciu da dreptul la o compensatie baneasca, ci numai cel de o anumita gravitate, in conditiile concrete ale faptului prejudiciabil."In speta, nu s-a facut dovada producerii unor nelinisti si suferinte interioare, comentariile paratei la adresa reclamantei nefiind apte a produce consecinte negative in plan moral reclamantei.Faptele paratei nu au afectat in mod grav reputatia, demnitatea si onoarea reclamanteii, intrucat participantii la sedinta nu au dat crezare afirmatiile facute de parata.Desi in cererea de chemare in judecata reclamanta a specificat ca afirmatiile paratei au avut un puternic impact atat in plan pshihic cat si emotional, nu a reusit sa dovedeasca acest aspect, respectiv existenta suferintelor avute a modului in care s-a concretizat aceste suferinte", mai explica judecatorii.Judecatorii mai arata ca desi in cererea de chemare in judecata s-a sustinut ca urmare a afirmatiilor facute de Gratiela Draghici, Rodicai Nassar i s-a cerut sa demisioneze din functia de presedinte a organizatiei PSD Sector 2.Un martor a explica ca Rodica Nassar nu a fost decazuta din functia pe care o avea si ca persoanele din jurul ei nu au privit-o cu suspiciune sau cu neincredere, pentru ca nu au crezut ca deputata era capabila de asa ceva.Mai mult, Rodica Nassar din 30 august 2017 a avut functia de secretar de stat in a cadrul Ministerului Sanatatii, a fost presedinte al filialei PSD - sector 2, ulterior secretar general al PSD."In speta, era doar o chestiune de razbunare personala fata de faptul ca parata () nu a reusit sa acceada in postul dorit.Parata (a emis o judecata de valoare constand in reprosuri aduse reclamantei, fiind convinsa ca ceea ce afirma este adevarat. Intr-adevar, nu a adus probe in acest sens, insa nici reclamanta nu a dovedit in ce a constat prejudiciul de natura morala.Se constata ca afirmatiile facute de parata nu au expus pe reclamanta () oprobriului public, intrucat persoanele din partid nu au impiedicat avansarea profesionala, nu s-a procedat la inlaturarea reclamantei din organizatia de partid si nu s-a inrautatit viata de familie, sociala si profesionala a reclamantei.Reactia participantilor la sedinta de partid, respectiv revolta sau indignarea acestora este o reactie fireasca fata de cuvintele adresate reclamantei, reactie care insa, nu s-a constituit intr-un prejudiciu de imagine, nefacandu-se dovada unei atingeri aduse reputatiei persoanei in cauza.In cauza de fata, nu s-a facut dovada ca persoanele care o cunosc pe reclamanta sa isi fi schimbat parerea despre persoana acesteia in mod radical sau ca reclamanta a fost izolata de membrii de partid, sau ca nu a mai fost luata in seama," conchide Tribunalul Bucuresti.Instanta mai subliniat ca informatiile date de Gratiela Draghici nu reprezinta informatii publice, iar Rodica Nassar nu a probat existenta unui prejudiciu de natura morala care sa justifice acordarea unei reparatii morale.Tribunalul apreciaza ca deputata Nassar nu a dovedit ca a suferit un prejudiciu care sa justifice suma de 199.000 lei- pretinsa, ca reparatie, cu acest titlu."Fata de cele ce preced, tribunalul gaseste neintemeiata solicitarea reclamantei de obligare a paratii la plata de despagubiri civile in cuantum de 199.000 lei pentru daune morale, in raport de imprejurarile si gravitatea faptei, incalcarea nefiind grava si repetata," conchide instanta.