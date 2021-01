Razvan Cuc (PSD): "Romanii sa nu-si faca sperante, liberalii nu vor respecta decizia CCR privind pensiile"

Parlamentarul a subliniat faptul ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat deja ca anul acesta nu vor fi majorate pensiile."Ati furat de la cei mai saraci romani! Ati taiat din drepturile pensionarilor si acum CCR a spus clar: pensiile trebuie majorate cu inca 26% astfel incat drepturile pensionarilor sa fie respectate!Guvernul PNL nu doar ca nu a respectat legea si nu a majorat punctul de pensie cu 40% asa cum ar fi trebuit, ci Iohannis a anuntat deja ca anul acesta nu vor mai fi alte cresteri. Ati mintit poporul, iar romanii nu v-au mai votat.Ati pus mana pe putere doar ca sa va bagati spagile in buzunare. Acum romanii pot trai in saracie pentru ca voi, cei de la Putere, sunteti incompetenti. Invatati sa guvernati si nu va mai bateti joc de romani.Le dati doi lei in plus celor cu salariu minim si zero lei pensionarilor. Romanii sa nu-si faca sperante. Nici aceasta decizie a CCR nu va fi respectata de liberali, iar pensiile vor ramane la fel si anul acesta", a acuzat senatorul PSD Neamt Razvan Cuc.