PSD condamna "scandalul" demiterii lui Alexandru Nazare: Se cearta ca nebunii pe functii si pe controlul partidelor

PSD a acuzat coalitia de guvernare ca se "cearta ca nebunii" pe functii politice si pe alegerile interne din partide."PSD condamna scandalul interminabil din Guvern si din Coalitia de Guvernare. Domnilor guvernanti, romanii sunt preocupati de nivelul lor de trai! Un nivel de trai care se prabuseste, pe fondul exploziei preturilor la alimente, medicamente si energie. Aceasta este Romania reala! O Romanie care inca asteapta masuri pentru cresterea veniturilor populatiei, pentru protejarea consumatorilor vulnerabili, pentru sprijinirea familiilor cu copii sau pentru pregatirea noului an scolar. O Romanie reala de care sunt rupti cei care conduc si se cearta ca nebunii pe functii si pe controlul partidelor din coalitia de guvernare", a mai notat PSD.Social-democratii l-au criticat si pe presedintele Klaus Iohannis , despre care sustin ca da dovada de o "tacere asurzitoare", acuzand coalitia de comportament iresponsabil."PSD condamna absenta si tacerea asurzitoare a presedintelui Klaus Iohannis fata de aceste certuri. Presedintele Romaniei a girat personal acest Guvern de scandalagii. Este evident ca schimbarile din Executiv si din partidele aflate la guvernare nu sunt facute in interesul cetatenilor, ci doar pentru satisfacerea orgoliilor politice ale celor care conduc tara. Este un comportament cinic si iresponsabil, care arata dezinteresul total al guvernantilor fata de problemele reale ale cetatenilor si ale celor care i-au votat la ultimele alegeri ", se mai arata in comunicatul PSD.Premierul Florin Citu a anuntat joi ca a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a lui Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor. El a precizat ca a discutat cu liderii coalitiei despre aceasta remaniere , ca in cursul zilei de marti a informat despre aceasta decizie si ca a avut inca o discutie joi dimineata cu toti liderii coalitiei.La randul sau, Alexandru Nazare, ministrul de Finante revocat de premierul Florin Citu, a explicat ca si-a facut treaba la minister cu rezultate vizibile, apreciate de multe ori chiar si de seful Guvernului. El a adaugat ca i-a spus prim-ministrului ca nu are motive intemeiate ca sa demisioneze din functie.