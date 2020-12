Scandal in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Aurelian Badulescu: "Atitudinele astea fasciste nu ne privesc pe noi"

Propunerea USR -PLUS pentru functia de viceprimar este Horia Tomescu, iar cea PNL : Stelian Bujduveanu. De asemenea, si grupul PSD a nominalizat doua propuneri pentru functia de viceprimar. Consilierii generali vor supune la vot secret cele patru propuneri.Sedinta de Consiliul General a fost reluata"Doar pentru a face un titlu de presa astazi colegii de la PSD nu doresc sa respecte normele de preventie", a afirmat presedintele de sedinta."Domnul presedinte , am rugamintea sa va masurati cuvintele. Prezenta noastra aici este una legitima. Haideti sa ne vedem fiecare de patratica lui. Daca veti considera ca noi incalcam norma sanitara, ne indicati. Atitudinele astea fasciste nu ne privesc pe noi. Sunt ales legitim de bucuresteni, avem aceleasi drepturi ca si dumneavoastra", a replicat Aurelian Badulescu.Consilierii PSD au intrat in sala chiar daca sedinta a fost convocata online din ratiuni sanitare. Presedintele de sedinta Cosmin Smighelschi, de la USR PLUS, a incercat sa-i determine sa plece oferindu-le un termen de trei minute pentru a parasi sala.Cel mai vehement dintre reprezentantii PSD a fost fostul viceprimar al Capitalei din mandatul Firea, Aurelian Badulescu.Dupa mai multe schimburi de replici, sedinta a fost suspendata pentru o ora, ca urmare a refuzului consilierilor PSD de a parasi sala.Sedinta de luni a CGMB are pe ordinea de zi 34 de puncte.CITESTE SI: Vlad Voiculescu iese oficial din carti pentru postul de viceprimar al Capitalei si va fi propunerea USR-PLUS pentru postul de ministru al Sanatatii