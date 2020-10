Seful PSD Mures renunta la mandatul de consilier judetean. Fusese ales primul pe lista social-democratilor, dar avea interdictia de a candida

Solicitarea de renuntare la mandat a fost depusa de Gliga atat la dosarul cauzei, aflat pe Tribunalului Mures, care a avut marti termen de judecata, cat si la Consiliul Judetean.Autorul contestatiei, depuse in luna august, este un fost membru al PSD, Cornel Briscaru. Contestatia a dus la respingerea de catre instanta a candidaturii lui Vasile Ghiorghe Gliga la presedintia Consiliului Judetean Mures, pe motiv ca pe site-ul Agentiei Nationale de Integritate politicianul figureaza ca avand interdictie de a candida pana in luna noiembrie a acestui an.In plangerea formulata impotriva validarii mandatului de consilier judetean, care a avut marti termen de judecata, Cornel Briscaru solicita instantei sa constate ca in sarcina lui Gliga Vasile Ghiorghe exista interdictia de a candida si de a ocupa o functie sau demnitate publica in intervalul 16 noiembrie 2017 - 16 noiembrie 2020, potrivit Deciziei de incompatibilitate pronuntata de ICCJ.