Marius Humelnicu a renunțat la nominalizarea pentru funcţia de ministru al Economiei. Ce motive a invocat

Senatorul PSD Marius Humelnicu a anunţat marţi, 23 noiembrie, că a decis să renunţe la nominalizarea pentru funcţia de ministru al Economiei, din motive personale.

"Am decis să renunţ la nominalizarea pentru funcţia de ministru al Economiei din motive personale şi să continui să sprijin îndeplinirea programului de guvernare din Parlament. Vreau să le mulţumesc colegilor mei din organizaţia PSD Galaţi pentru onoarea de a mă propune în funcţia de ministru al Economiei şi colegilor mei din partid", a declarat Humelnicu.

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis luni, 22 noiembrie, să îl propună pe Marius Humelnicu pentru a prelua portofoliul de ministru al Economiei în guvernul care va fi condus de Nicolae Ciucă.

Întrebat ce îl recomandă pe senatorul PSD pentru a fi ministru al Economiei, având în vedere că până în 2007 a fost fotbalist, iar apoi a ocupat doar funcţii publice, preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, a spus: "Vorbiţi de senatorul de Galaţi, care este preşedintele Comisiei de IT din Senat, comisie decizională. Am înţeles că este inginer şi are toată susţinerea noastră pentru acest domeniu. Va veni în faţa dumneavoastră şi se va prezenta. Sper să fie un ministru pe măsura aşteptărilor românilor".

El a adăugat că propunerile pentru funcţii într-un partid vin din partea organizaţiilor. "A venit, în primul rând, propunerea din partea organizaţiei de Galaţi, din care face parte. Aşa funcţionează un partid. Este propunerea organizaţiei de Galaţi", a explicat Marcel Ciolacu.

Consiliul Politic Naţional al PSD urmează să se întrunească marţi, de la ora 16,30, pentru a decide o nouă propunere pentru portofoliul de la Economie. De asemenea, ar putea stabili cine va fi vicepremier din partea social-democraţilor în noul guvern.

