Surse G4Media.ro: Liderul PSD Vlaslui, Dumitru Buzatu, in CEx-ul social-democratilor: "Coronavirusul nu exista. Oricum, sunteti toti niste prosti!"

"Coronavirusul nu exista", ar fi declarat Buzatu in cadrul CEX.Apoi, la finalul larii de cuvant, uitand sa inchida microfonul, a spus astfel incat s-a auzit in intreaga sala unde se desfasura CEX-ul: "Oricum, sunteti toti niste prosti!", au mai explicat sursele citate.Liderii PSD de la centru si din teritoriu au avut luni o sedinta online a Comitetului Executiv National pentru a decide cum sa trateze in Parlament proiectul de lege al guvernului privind carantina si izolarea. Actul normativ a fost adoptat joi de Camera Deputatilor si se afla in prezent in Senat , forul decizional, care este controlat de PSD.La finalul reuniunii, liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu , a anuntat ca PSD blocheaza votarea in Senat a proiectului de lege care ar permite carantinarea si izolarea individuala a bolnavilor si suspectilor de infectare cu Covid-19 pana cand premierul si ministrul Sanatatii se vor prezenta in Parlament sa lamureasca aspectele nelamurite din acest proiect.