Traseul legii privind majorarea alocatiilor pentru copii. Cum a ajuns Guvernul Orban sa creasca alocatiile, impotriva propriei opozitii

Potrivit Adevarul.ro, Guvernul ia in calcul o majorare cu 15% a alocatiilor pentru copii, asta desi proiectul legislativ propus chiar de catre PNL , la inceputul anului 2019, si votat de Parlament in luna decembrie a aceluiasi an prevedea un cuantum de 300 de lei. "Vom creste alocatiile. Ne-am gandit la un mecanism care va permite o crestere in mai multe etape, Procentul de crestere si ritmul depind de prognozele pe care le vom face", a declarat premierul Ludovic Orban inaintea sedintei de guvern de luni.De altfel, ministrul Muncii, Violeta Alexandru , afirma saptamana trecuta ca decizia Curtii Constitutionale privind dublarea alocatiilor copiilor "nu este o optiune, ci o obligatie", insa atragea atentia asupra proiectelor nerealiste din punct de vedere al cheltuielilor. "La minister , in fiecare dimineata am proiecte PSD doua teancuri, doua teancuri de proiecte legislative sa dublam, sa triplam, sa dublam, sa triplam. Orice are nevoie de mai mult in tara aceasta, in mod cert. Problema este ca atat este bugetul", declara acelasi ministru.In 14 februarie 2019, deputatul PNL Robert Sighiartau a introdus un amendament pentru dublarea cuantumului alocatiilor copiilor, care - in mod surprinzator trece de votul Parlamentului, profitand atat de sustinerea UDMR dar si de absenta deputatilor PSD. Cateva zile mai tarziu, Guvernul Dancila vine cu propria ordonanta de urgenta pentru dublarea cuantumului alocatiilor, pe motiv ca proiectul liberalilor nu prevedea si surse de finantare. In fapt, PNL-ul propusese ca sursa de finantare banii din excedentul inregistrat de bugetul asigurarilor sociale, iar social democratii doreau ca banii sa fie luati din majorarea deficitului bugetar.Ambele proiecte urmau sa intre in vigoare de la 1 martie, iar Ludovic Orban, liderul opozitiei la acea data, declara in 22 februarie 2019 ca "nu exista nicio scuza pentru actuala guvernare PSD sa nu majoreze alocatiile pentru copii de la 1 martie".Ordonanta guvernului Dancila ajunge insa la votul Parlamentului abia la finalul lunii decembrie, iar PSD, care intre timp nu se mai afla la guvernare, avea in continuare majoritatea in forul legislativ. In opozitia parlamentarilor PNL, proiectul este aprobat de Camera Deputatilor iar, la inceputul anului 2020, legea este promulgata de catre presedintele Iohannis. Premierul Orban caracterizeaza votul PSD de dublare a alocatiilor drept "un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament in realitatea economica". Dupa promulgarea legii de catre seful statului, premierul anunta amanarea intrarii ei in vigoare.La doua zile dupa ce presedintele a promulgat legea privind dublarea cuantumului alocatiilor, guvernul Orban amana prin OUG aplicarea legii pentru data de 1 august pe motiv ca bugetul pe 2020 fusese stabilit inainte de adoptarea legii in cauza. "Practic, noi si daca am vrea, nu putem sa facem acest lucru, pentru ca intrarea in vigoare e ulterioara intrarii in vigoare a bugetului. Avem posibilitatea de a face rectificarea bugetara numai dupa data de 1 iulie. Este imposibil de aplicat acum acest proiect de lege care poarta marca demagogiei si populismului specifica PSD", declara premierul in deschiderea sedintei de Guvern din 16 ianuarie 2020.La inceputul lunii aprilie, cand deja Guvernul incepe sa resimta costurile pandemiei noului coronavirus, ministrul de Finante, Florin Citu declara ferm ca aceasta dublare a alocatiilor nu se va face. "Dublarea alocatiilor nu e cuprinsa in banii de buget. Nu exista o astfel de promisiune in acest moment, pentru ca cei care au facut-o (guvernul PSD - n.r.) nu a indicat si surse de finantare pentru ea", declara acesta in data de 9 aprilie.La inceputul lunii iunie insa, majoritatea PSD din Camera Deputatilor a respins ordonanta prin care Guvernul amana cu sase luni termenul de intrare in vigoare a dublarii cuantumului alocatiilor pentru copii. Aceeasi ordonanta fusese respinsa de catre Senat in 3 februarie. In 22 iunie premierul Orban anunta ca PNL ataca la Curtea Constitutionala legea adoptata de Parlament prin care este eliminata amanarea majorarii alocatiilor. "Atacam la CCR alocatiile pentru ca nu sunt precizate sursele de finantare. Nu au practic posibilitatea efectiva de punere in aplicare", anunta acesta.In 15 iulie, CCR decide insa ca legea votata de Parlament este constitutionala, iar Guvernul anunta ca va cauta solutii pentru majorarea acestor alocatii. "Vom adopta o solutie care sa duca la cresterea alocatiilor, dar nu la dublarea imediata pentru ca nu avem resursele financiare necesare dublarii acum a alocatiilor", declara o zi mai tarziu premierul tarii. Legea promulgata de catre presedintele Iohannis la inceputul acestui an prevede un cuantum pentru alocatia de stat de 300 de lei pentru copiii cu varstele intre 2-18 ani si de 600 de lei in cazul copiilor cu handicap.