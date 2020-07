Un consilier local PSD a redistribuit un fake news cu Mia Khalifa, celebra actrita din filme pentru adulti, care era prezentata ca "eleva de 10 la Bac"

Cine este Mia Khalifa

Astfel de postari sunt facute de diverse persoane in gluma, pentru a taxa naivitatea oamenilor care distribuie tot felul de informatii si mesaje fara sa puna la indoiala veridicitatea lor."Ea este Alexandra Timofte, o eleva din Romania care a invatat si a scris la lumanare si care a luat bacul cu 10... Dar noi o promovam pe Vulpita si Viorel... Bravo, Alexandra! Sa te ajute Dumnezeu in continuare. Doamne- ajuta", era mesajul care insotea fotografia cu actrita porno Mia Khalifa, potrivit t urdanews.net. Marti dimineata, dupa 19 ore, postarea inca era activa pe contul lui Ionel Isac Tudorache, desi gafa consilierului PSD a fost taxata imediat in comentarii.Mia Khalifa este o fosta actrita porno, nascuta in Liban si cu cetatenie americana. In prezent ea este model de videochat si, uneori, comentator sportiv.S-a apucat de filme porno in octombrie 2014 si pana in decembrie era cea mai urmarita actrita pe site-ul Pornhub.Pentru stilul sau de viata a fost amenintata cu moartea, dupa un film in care aparea cu hijab. La trei luni de la acest incident s-a retras din industria filmelor porno.