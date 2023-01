Un lider PSD cu greutate anunta o posibila remaniere a Guvernului

Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, miercuri, ca "probabil" se va face o remaniere dupa evaluarea ministrilor in CExN si ca la sedinta social-democratilor de la Neptun se poate discuta inclusiv despre activitatea premierului Viorica Dancila.

"Evident, dupa o anumita perioada de exercitare a atributiilor Executivului, este nevoie de evaluarea eficientei acestei activitati si cel mai bun cadru este cel statutar, al Comitetului Executiv.

De asemenea, este si momentul in care trebuie facut lucrul acesta, este inceputul unei noi sesiuni parlamentare care are obiectivele ei, prioritatile ei si trebuie canalizate toate energiile pentru rezolvarea acestora.

Deci, din punctul acesta de vedere, e clar ca discutia aceasta se impune, cu atat mai mult cu cat si din spatiul public apar unele semnale legate de activitatea Executivului. Trebuie analizate toate actele de guvernare de pana acum", a spus Dumitru Buzatu.

Liderul PSD Vaslui a adaugat ca "probabil" va fi o remaniere dupa analiza activitatii ministrilor in CExN al PSD, care se va desfasura saptamana viitoare, la Neptun.

"Din aceasta discutie vor rezulta cateva lucruri care cu certitudine vor fi puse in aplicare in perioada urmatoare, iar una dintre actiuni va fi, probabil, si aceea de remaniere, pentru ca, asa cum am spus, exista foarte multe semnale in spatiul public, dintre care unele, dupa parerea mea, trebuie luate in considerare", sustine Dumitru Buzatu.

Ads

El a adaugat ca semnalele la care se refera sunt "obervatii, critici la activitatea unui ministru".

Intrebat, in acest context, daca in CExN de la Neptun s-ar putea discuta si despre activitatea prim-ministrului, Buzatu a raspuns afirmativ.

"Premierul, in primul rand, fiind si presedinte executiv al partidului, a fost prezent la toate organismele statutare in care s-au luat anumite decizii in partid si din punctul acesta de vedere as zice ca atat membrii BPN, cat si celelalte structuri de conducere si de decizie ale PSD cunosc activitatea prim-ministrului.

Dar probabil ca vor exista referiri si la activitatea prim-ministrului si evident ca speram ca ele vor fi pozitive", a declarat liderul PSD Vaslui.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, marti seara, ca la Comitetul Executiv National al partidului se va discuta despre activitatea ministrilor, mentionand ca este nemultumit de unii dintre ei. Liviu Dragnea a mai spus ca premierul va avea initiativa, daca se pune problema de remaniere.

Liderul PSD s-a declarat multumit de activitatea premierului Viorica Dancila.

In perioada 29 august - 2 septembrie, social democratii merg la Neptun, la un sir de reuniuni ale grupurilor parlamentare, ale organizatiei de femei a partidului, precum si intr-un Comitet Executiv National din care fac parte conducerea centrala a PSD, impreuna cu presedintii organizatiilor judetene.

La Neptun au fost invitati si toti membrii Guvernului, in frunte cu premierul Viorica Dancila.

Ads