Un lider PSD spune ca Romania e ''un stat esuat'' din cauza epidemiei de COVID-19: Situatia este scapata total de sub control

"Noi consideram ca situatia este scapata total de sub control. Guvernul Orban a dus Romania pe fundul prapastiei, criza de coronavirus ne-a facut, din pacate pentru noi, sa fim ciumatii Europei. Sunt foarte multe tari care nu ne mai primesc, numarul infectiilor bubuie de la o zi la alta, institutiile statului, din pacate, au devenit adevarate focare de raspandire a virusului. Cei din Guvern una spun la televizor si ne invata pe noi, alta fac (...)Nu ne miram de haosul care se afla in tara atata timp cat toata populatia Romaniei il vede pe Orban la sprit in cladirea Guvernului, iar pe domnul presedinte Iohannis fara masca la diferite intalniri (...) Din pacate, Romania a devenit un haos general sub guvernarea lor si consider ca suntem un stat, in momentul de fata, esuat", a declarat presedintele executiv al PSD Giurgiu, Marian Mina.El a adaugat faptul ca masurile de carantinare la aparitia cazurilor de COVID 19 ar trebui aplicate gradual si nu inchise imediat localitati, asa cum s-a intamplat la Cartojani."Am vazut cu totii ca localitatea Cartojani este carantinata. Vreau sa va aduc aminte ca acum doua luni de zile localitatea Prundu a avut aproape 80 de cazuri si la momentul respectiv s-a luat hotararea sa se inchida doua strazi, nu s-a inchis toata localitatea.Nu putem sa ne batem joc de locuitorii de acolo si sa inchidem toata localitatea in conditiile in care se puteau carantina doar doua- trei cartiere. Tinem oamenii inchisi ca la inchisoare, am pus lanturi si am pus jandarmeria", a mai afirmat Marian Mina.