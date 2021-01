Un ONG s-a dus cu executorul judecatoresc la PSD pentru a dezvalui cati bani a incasat partidul din subventiile primite de la stat

Postarea Reset

Decizia a fost data de instantele iesene, intr-un proces deschis de unul dintre fondatorii asociatiei civice Reset Iasi, Daniela Mitrofan. Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice informatiile de interes public, iar autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal, au motivat judecatorii.Potrivit Reset, de aproape un an de zile, PSD refuza sa execute aceasta sentinta. Dupa ce au angajat executorul, partidul ar fi furnizat mai multe documente."PSD a gasit de cuviinta sa furnizeze un maldar de documente, cele mai multe publice, care pot fi obtinute si de pe site-ul AEP, aceleasi documente si inscrisuri pe care instanta le-a considerat, in cadrul procesului, ca nefiind cele solicitate", se arata in postarea de pe Facebook De aproape un an de zile, PSD refuza sa execute o sentinta judecatoreasca definitiva care ne-a dat castig de cauza pentru nepunerea la dispozitie a unor informatii solicitate in baza Legii 544, in care am dorit sa aflam cum a cheltuit PSD banii din subventia acordata de stat partidelor politice in anii 2016, 2017 si 2018.Dupa un proces lung, in care PSD a tergiversat cat a putut, apoi a invocat motive penibile, pe care instanta le-a si respins, am fost nevoiti sa apelam la un executor judecatoresc pentru a obtine informatiile.In aceasta ultima faza procesuala, PSD a gasit de cuviinta sa furnizeze un maldar de documente, cele mai multe publice, care pot fi obtinute si de pe site-ul AEP, aceleasi documente si inscrisuri pe care instanta le-a considerat, in cadrul procesului, ca nefiind cele solicitate.Citeste si: