Senatorul PSD Virginel Iordache a ajuns acum cateva zile la spital pentru ca se simtea rau. Medicii de la Spitalul Judetean Suceava l-au asigurat pe senator ca nu este nimic grav, dar Virginel Iordache nu a fost convins si a insistat sa fie transferat la Bucuresti cu elicopterul SMURD.

Obiectiv de Suceava sustine ca senatorul nu numai ca nu a avut incredere in diagnosticul medicilor de la Suceava, ci le-ar fi vorbit si urat.

Astfel, senatorul a ajuns de la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Suceava la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti cu diagnosticul de enterovirus.

La Bucuresti, medicii i-au spus acelasi lucru: un virus aerogen, care da dureri de cap, ameteala si diaree, insa boala avea o forma usoara, deloc periculoasa.

In urma aparitiei articolului in presa, Raed Arafat a contactat redactia Obiectiv de Suceava pentru a explica ca nu el a autorizat deplasarea elicopterului SMURD la Suceava pentru transferul la Bucuresti al pacientului Virginel Iordache.

Ce spune senatorul ca s-a intamplat

In urma aparitiei in presa a articolului, reprezentantii senatorului au transmis un drept la replica redactiei Ziare.com. Il publicam integral mai jos:

"Senatorul Virginel Iordache a fost internat la Spitalul Sfantul Ioan cel Nou din Suceava in data de 14 mai 2019, unde a fost supus unor investigatii medicale. Ca urmare lipsei diagnosticului concludent si fiind suspectat de meningita bacteriana, cu o stare de sanatate vizibil alterata, in data de 16 mai 2019 medicii au hotarat transferul acestuia la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti. Din fericire, in urma investigatiilor amanuntite a fost infirmata suspiciunea de infectie cu meningococ. Decizia transportarii de urgenta cu elicopterul a pacientului, data fiind starea degradata a sanatatii acestuia, a apartinut exclusiv medicilor spitalului Sfantul Ioan cel Nou din Suceava.

Apreciem profesionalismul personalului medical din spitalele din Suceava si Bucuresti si totodata le multumim si le suntem recunoscatorii.

Senatorul Virginel Iordache nu a facut nicio cerere referitoare la un transport preferential pentru transferul intraspitalicesc, interactiunea cu personalul medical a fost una de respect reciproc, neexistand nici un episod din cele relatate nerealist in presa. Parlamentarul PSD este recunoscator faptului ca face parte din comunitatea suceveana formata din oameni deosebiti si valorosi.

In prezent starea de sanatate a senatorului este stabila, cu diagnostic endocardita infectioasa, acesta se afla internat la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti".

