Va trece sau nu motiunea de cenzura a PSD? Ultimele calcule inaintea votului

In ultima zi a sesiunii extraordinare, de la ora 14,00, Parlamentul se reuneste in sedinta comuna, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata "Guvernul PNL , de la pandemie la pande-mita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL , saracie in buzunarele romanilor".PSD a depus pe 17 august motiunea de cenzura si a fost citita in plenul comun de senatorul PSD Lucian Romascanu pe 20 august. In motiunea de cenzura, semnata de 205 senatori si deputati , social-democratii sustin ca reprezentantii Guvernului au incalcat toate regulile impuse cetatenilor in urma pandemiei cu noul coronavirus . Va reusi, insa, PSD sa intruneasca la vot numarul necesar de parlamentari pentru a pica Guvernul Orban?PSD are 137 deputati si 70 de senatori. La aceste voturi se adauga 24 - parlamentari PRO Romania (21 deputati si 3 senatori) si alte 3 voturi care vin de la parlamentarii ALDE . In total, pe hartie, sunt 234 de voturi, suficiente pentru adoptarea motiunii de cenzura (este nevoie de 233 de voturi).In ciuda declaratiilor ferme ale liderului PSD Marcel Ciolacu , cel care a declarat ca motiunea nu are sanse sap ice, pentru ca toti "parlamentarii PSD vor vota maine (azi - n.r.) motiunea de cenzura! Guvernul Orban trebuie sa plece, a produs deja mult prea mult rau", unii dintre liderii PSD au ceva emotii. Asta pentru ca e posibil ca o parte dintre parlamentarii PSD si Pro Romania vor absenta sau vor vota impotriva motiunii de cenzura. Intrebat de jurnalisti ce se intampla daca parlamentarii PSD absenteaza sau voteaza impotriva, Sorin Grindeanu , prim vicepresedintele PSD, a raspuns: "Cine nu se prezinta maine sau voteaza invers, daca nu exista o cauza obiectiva, inseamna ca nu mai face parte din echipa PSD. Vreau sa fiu cat se poate de clar din acest punct de vedere".In acelasi timp, Victor Ponta , liderul PRO Romania, anunta esecul motiunii de cenzura, acuzand blat intre PSD si PNL. "Din pacate, trebuie sa va dau o veste proasta: blatul se duce mai departe, pana la Parlament. Va dati seama ca deja s-a negociat rezultatul motiunii de maine si chiar daca noi toti cei de la Pro Romania o sa votam pentru motiune, deja cred ca s-a si scris, s-au numarat si voturile. Nu se intampla nimic maine, ramanem cu Orban si gasca foarte bine finantata de altfel din Ilfov", a declarat, duminica, Victor Ponta USR , PMP, UDMR si minoritatileUSR si PMP au anuntat ca parlamentarii lor nu vor participa la votul pentru motiunea de cenzura."Romania nu are nevoie de circul PSD. USR nu va participa la votul pentru motiunea de cenzura. Tentativa PSD de a provoca o criza politica cu trei luni inaintea alegerilor la termen e o dovada de iresponsabilitate pe care nu intentionam sa o incurajam in niciun fel", a aratat Dan Barna , liderul USR, intr-un mesaj postat pe Facebook Presedintele PMP, Eugen Tomac , spune ca partidul sau "nu va sustine o aventura politica precum motiunea de cenzura a PSD". "PMP nu sustine acest demers iresponsabil al PSD. Nici un parlamentar din Partidul Miscarea Populara nu va fi prezent la aceasta motiune de cenzura. Aceasta este decizia pe care noi am luat-o", a declarat Tomac, la RFI.Florin Roman, liderul deputatilor PNL, a anuntat duminica, 30 august, cu o zi inainte de motiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului Orban, va parlamentarii liberali "nu participa si nu voteaza motiunea baronilor PSD"."Grupul deputatilor PNL nu participa la votul asupra motiunii de cenzura, pe care PSD a transformat-o intr-un ghem de minciuni. Motiunea PSD ar fi trebuie sa se intituleze: PSD vrea sa dea foc Romaniei, in plina pandemie! Avand in vedere faptul ca Romania este in lupta cu pandemia si ca suntem cu doar cateva saptamani inainte de alegerile locale si parlamentare, gestul PSD nu este doar neconstitutional, ci si unul profund iresponsabil. Kelemen Hunor a anuntat ca UDMR va decide in ziua votului daca va sustine sau nu motiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului.Grupul Minoritatilor nu a anuntat deocamdata nicio o decizie in ceea ce priveste participarea la votul pentru motiunea de cenzura.Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu , a precizat, la randul sau, duminica, intr-o postare pe Facebook, partidul sau va vota motiunea de cenzura: "Noi, cei de la ALDE, vom vota motiunea cu 2 maini! O vom vota cu regretul ca ea nu a venit mai devreme, probabil din dorinta de a nu ingreuna situatia medicala din tara.Cu sau fara criza medicala, acest guvern trebuie sa plece, pentru ca oricum nu se ocupa de criza medicala si mai ales de cea economica. Pentru ei totul este doar motiv de campanie electorala si de a-si umple buzunarele din contracte dubioase. Nu stim daca motiunea va trece, pentru ca in aceste ultime zile PNL a pus la bataie toate resursele materiale ale guvernarii pentru a cumpara parlamentari in scopul ramanerii la putere. Nu stim cate conserve mai sunt ascunse prin partide si pe cate dintre ele este sistemul dispus sa le sacrifice, dar, indiferent de rezultatul votului, romanii au dat de mult un vot de blam guvernului Iohannis-Orban".Premierul Ludovic Orban considera ca PSD isi doreste ca motiunea de cenzura sa fie votata si catalogheaza depunerea acesteia in afara sesiunii parlamentare drept un demers "original", el aducand aminte de "democratia originala" clamata de fostul lider social-democrat Ion Iliescu . El spune ca parlamentarii PNL nu vor gira aceasta motiune de cenzura si nu vor intra in plen in momentul votului."Eu, din ce am simtit, vor sa treaca aceasta motiune, daca nu ar fi vrut sa treaca aceasta motiune nu ar fi trebuit sa ne aparam cu atata energie. (...) Parlamentarii PNL nu vor gira aceasta motiune de cenzura care este in afara cadrului constitutional si pentru care PSD nici nu a catadicsit sa amane dezbaterea pana nu se pronunta Curtea Constitutionala", a declarat Ludovic Orban, duminica, seara, intr-o emisiune la B1 Tv.Acesta a precizat ca motiunea, pe care a numit-o "potiune de cianura", nu va fi votata de catre parlamentarii PNL, care nu vor intra in sala de plen la momentul votului.Orban a adaugat ca prin depunerea motiunii de cenzura "in vacanta parlamentara", PSD "si-a dovedit, inca o data, originalitatea", el facand trimitere la Ion Iliescu si la sintagma "democratie originala", devenit celebra in perioada presedintiei fostului lider socialist.Liderul PNL a reafirmat ca parlamentarii PNL au discutat cu toti parlamentarii pentru a-i convinge pe acestia ca trecerea motiunii ar face un deserviciu intregii tari.Orban a explicat si de ce nu doreste sa lase PSD sa preia guvernarea pana la scrutinul parlamentar, el aratand, in acest context, ca majorarile de pensii, alocatii promise de PSD risca sa duca la retrogradarea Romaniei de catre agentiile de rating, fapt care ar afecta negativ economia."Nu poti sa-i lasi (sa vina la guvernate pe cei de la PSD - n.r.), drumul spre iad e pavat cu bune intentii. Sunt anumite limite. Daca determini anumite cheltuieli, a long terme, creezi un deficit care nun poate fi sustinut si care, pana la urma, se va intoarce impotriva tuturor romanilor" a explicat Orban.