VIDEO PSD a depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Marcel Ciolacu: "Aceasta motiune este sustinuta de un milion de romani care vor ca acest guvern sa plece"

>. Acesta este si titlul motiunii de cenzura", a declarat Ciolacu.



El a acuzat Guvernul PNL ca si-a pus "toate neamurile pe functii" si a devalizat bugetul de stat sub paravanul pandemiei.



"Pentru toate tunurile date la UNIFARM trebuie sa raspunda nu numai politic, ci si penal. Un guvern care isi fura propriul popor trebuie sa plece, un guvern care fraternizeaza cu interlopii, dar ii cocoseaza pe romani, trebuie sa plece. Aceasta motiune e sustinuta de aproape 1 milion de romani care vor ca drepturile lor sa fie respectate. Fac un apel catre toate partidele sa dea dovada de responsabilitate si sa voteze aceasta motiune de cenzura. PSD are toate solutiile necesare. Avem un program de masuri care poate fi implementat direct intr-un guvern de tranzitie. PSD a demonstrat intotdeauna ca stie sa construiasca, sa aduca crestere economica si sa consolideze nivelul de trai. La fel ca in 2012, in 2020 dorim sa se respecte legea in privinta maririi alocatiilor, pensiilor, salariilor profesorilor si nu sa fie taiate", a afirmat liderul interimar al PSD.



Intrebat de unde vor veni voturile necesare adoptarii motiunii, in conditiile in care aceasta este semnata si implicit sustinuta deocamdata doar de parlamentarii PSD, Ciolacu a declarat:



"Cred ca si celelalte forte politice vor fi responsabile si vor vota motiunea. E prima oara in politica romaneasca cand nu mai exista gri, exista alb si negru. PSD negociaza cu absolut toate fortele politice, mai putin cu cele aflate la guvernare, respectiv PNL si PMP".



El a precizat ca liderul Pro Romania Victor Pontai a spus acum cateva zile ca va vota motiunea de cenzura.



"Ma bazez pe voturile tuturor oamenilor politici responsabili. Cred ca e cazul ca USR sa ne demonstreze daca e la Putere sau in Opozitie. Eu nu ma astept la nimic. Eu am depus o motiune de cenzura si astept sa fie votata", a adaugat el.



In ceea ce priveste depunerea motiunii in sesiunea extraordinara a Parlamentului, el a precizat ca nu este specialist in Constitutie, dar in schimb a citit regulamentul Camerei si al Senatului si cel comun al Camerelor.



"Nu am vazut niciun articol care sa impiedice o motiune in timpul sesiunii extraordinare. Nu e nicio problema sa se voteze in sesiunea extraordinara sau in cea ordinara", a subliniat liderul PSD..



Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu , lider interimar al PSD a sustinut ca Romania este o "tara in deriva" si cu un guvern cu "zero credibilitate".Astazi am depus motiunea de cenzura impotriva celui mai dezastruos Guvern pe care l-a avut Romania in ultimii 30 de ani. Guvernul Orban a devenit factorul agravant al pandemiei. Au scapat total de sub control pandemia, au distrus economia si au prabusit nivelul de trai al romanilor. Guvernarea PNL poate fi rezumata la o singura propozitie