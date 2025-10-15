Strategia ascunsǎ a viitoarei conduceri PSD. Pe ce bazin electoral vor social-democrații să pună mâna prin renunțarea la termenul de „partid progresist”

Social-democrații se pregătesc pentru congresul de pe 7 noiembrie, în cadrul căruia va fi aleasă conducerea partidului, cel mai probabil în persoana lui Sorin Grindeanu, iar liderii partidului s-au ocupat deja de clarificarea doctrinei partidului.

Astfel, luni, 14 octombrie, președintele interimar, Sorin Grindeanu, a anunțat că propune eliminarea termenului „progresist” din statutul PSD și adăugarea unor caracteristici precum „partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității”, dar „atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”. De asemenea, se specifică orientarea „pro-europeană” și angajamentul față de euro-atlantism.

”Schimbarea” e o ”clarificare”

Sorin Grindeanu afirmă, într-o postare pe Facebook, că „schimbarea” din statut este mai mult o „clarificare”, deoarece definiția progresismului adoptată de partid în anii 2000 nu mai are legătură cu cea de astăzi, iar PSD este „un partid al României, nu al experimentelor ideologice”.

Și, într-adevăr, PSD nu a fost niciodată un partid „progresist” în sensul larg al cuvântului, fiind încă de la concepere un partid conservator.

Schimbarea statutului nu este însă întâmplătoare, oricât de sinceră ar părea, ci este mai degrabă o mișcare politică menită să-și liniștească alegătorii și membrii și, probabil, o încercare de a accesa noi electorate.

Problema PSD este cum va fi primită această „clarificare” ideologică de către Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European și chiar de către Internaționala Socialistă.

În fapt, S&D (grupul socialiștilor de la nivelul Parlamentului European) a mai suspendat în 2023 partidul lui Robert Fico, din Slovacia, SMER, pentru derapajele sale ideologice extremiste, iar Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a fost exclus din Internaționala Socialistă din cauza unor derapaje similare.

”Este linia pe care a urmat-o Dodon cu Partidul Socialiștilor”

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că nu este deloc surprinzătoare această „clarificare” adusă de Grindeanu, aliniindu-se de altfel cu discursul său de la preluarea interimatului la PSD, în care a avut o „întreagă dizertație” legată de progresism.

„Acum, însă, se merge ceva mai departe, iar acest lucru se vede pe compoziția apărută în presă a noii conduceri a partidului, de unde oamenii de stânga lipsesc cu desăvârșire, cu excepția lui Victor Negrescu, care văd că acceptă ceva ce în familia europeană este greu de acceptat”, afirmă acesta într-o intervenție pentru Ziare.com.

Profesorul Pîrvulescu spune că această repoziționare „tactică” nu are legătură cu ideologia, pentru că PSD nu are o ideologie, ci anunță deschiderea către noi orientări și colaborări în politica internă, inclusiv cu AUR.

„Poate nu imediat, dar arată disponibilitate. Este linia pe care a urmat-o Dodon cu Partidul Socialiștilor, care a fost exclus din Internaționala Socialistă, pentru că valorile despre care vorbește sunt incompatibile cu stânga. De fapt, pentru că am foarte mari rezerve cu privire la capacitatea analitică a celor care se află la conducerea PSD, este foarte probabil ca astea să fie propunerile consultanților, care se gândesc doar la politica internă, nu și la consecințele pe plan european”, mai spune acesta.

Politologul spune că valorile afișate de PSD, „religiozitate, tradiție și familie”, deși nu apăreau programatic, existau de pe vremea lui Mircea Geoană. În fapt, acest valori nu au nicio legătură cu stânga, mai spune profesorul.

Cristian Pîrvulescu este de părere că „marea bătălie” este pe acel milion de votanți neo-protestanți care s-ar putea să nu urmeze toți linia radicală impusă de AUR.

„Analiza este că trebuie să existe cineva în proximitate cu cineva. Dintr-o dată PNL are o problemă, pentru că se află în aceeași zonă de ambiguitate ideologică. Centrul, în principiu, este o zonă ambiguă, în sensul în care este o zonă în care nu există, de fapt, diferențieri ideologice. În principiu, este zona zero, de acolo încep deviațiile. Ori ei se declară partid de centru-stânga, dar deja zona aceasta spune foarte multe lucruri”, adaugă acesta.

Politologul spune că, în momentul de față, PSD nu se încadrează în nici o familie europeană din punct de vedere ideologic, nici la Conservatori și Reformiști, nici la Populari Europeni și nici la Socialiști Progresiști, grup din care fac parte acum.

„Când au ales progresismul, l-au ales doar pe motiv că trebuia acceptați în Internaționala Socialistă și în Partidul Socialiștilor Europeni, unde deja era Partidul Democrat (PD). Lumea uită. Trebuiau să-și asume valorile”, mai spune Pîrvulescu.

PSD nu face însă notă discordantă cu alte partide așa-zis de stânga din estul Europei, care, de asemenea, se axează pe valori tradiționale și religioase, cu tente puternic conservatoare și, pe alocuri, anti-europene și pro-ruse. Cele care și-au păstrat caracterul moderat progresist, de exemplu în Ungaria (MSZP) și în Polonia (SLD), au pierdut teren în fața conservatorilor.

”Repune PSD-ul pe o traiectoria pe care a fost în perioada Dragnea”?

Politologul George Jiglău consideră că în ultimii ani, cel puțin în timpul conducerii lui Ciolacu și Dăncilă, PSD a experimentat un viraj timid către progresism, mai ales după perioada în care Liviu Dragnea a condus partidul.

„Nu-s chiar pe principiul că este o recunoaștere a ceea ce am avut tot timpul. Într-un fel este așa, dar, în ultimii ani, totuși, a fost un oarecare viraj către progresism, chiar dacă folosim termenul cu indulgență, având în vedere cum s-a comportat PSD. Eu consider că perioada Ciolacu și chiar cea Dăncilă, după Dragnea, au marcat un oarecare viraj lejer către o social-democrație un pic mai europeană”, afirmă el, într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta precizează că în PSD au fost cooptate și promovate niște figuri care sunt clar asociate cu o social democrație de tip occidental, printre care vicepreședinta partidului, senatoarea Victoria Stoiciu, europarlamentarul Victor Negrescu sau ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

„Ce se întâmplă acum pare că repune PSD-ul pe o traiectoria pe care a fost în perioada Dragnea, în a doua parte a guvernării Ponta, pentru că și Ponta a mai cochetat socialismul occidental când era la tineret, devenind conservator în perioada candidaturii la prezidențiale”, spune Jiglău.

Politologul spune că termenii folosiți de Sorin Grindeanu precum „tradiție” sau „religie” nu pot fi asociați cu social-democrația de tip occidental, ci pur și simplu cu conservatorismul.

De altfel, spune el, partidele socialiste post-comuniste clădite pe ruinele fostului partid unic „s-au născut conservatoare”, doar că nu erau „conservatorii istorici”, acest rol revenind partidelor istorice reînființate după revoluțiile din Europa de Est.

„Sunt de acord cu ce spune Grindeanu acum, că de fapt ei pun în statut ceva ce au fost tot timpul. Poate din punctul acesta de vedere este chiar o bilă albă. Se termină în felul acesta 20 de ani, de la trecerea PDSR-ului lui Năstase la PSD și la social-democrația europeană, în care partidul a fost tot timpul cu picioarele în două bărci. Pe de-o parte conservator acasă, dar trebuia să pară progresist și social-democrat modern în Europa”, adaugă lectorul Universității Babeș-Bolyai.

Problema se pune acum ce va face Grupul Socialiștilor europeni în privința PSD, spune profesorul. Dacă îi va accepta în continuare în ciuda virajului ideologic sau dacă va exista vreo inițiativă de suspendare, cum a fost în cazul partidului premierului slovac Robert Fico, SMER.

