Previziunile unui politolog pentru viitorul unui PSD suveranist: ”Dacă asta vor, ar putea să-l aducă înapoi în partid pe Victor Ponta”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 14:21
568 citiri
Previziunile unui politolog pentru viitorul unui PSD suveranist: ”Dacă asta vor, ar putea să-l aducă înapoi în partid pe Victor Ponta”
Vasile Dîncu, unul dintre PSD-iștii atrași de curentul suveranist FOTO Hepta

După declarațiile eurodeputatului PSD Vasile Dîncu, că „suntem toți suveraniști, atât timp cât suntem cinstiți cu noi înșine și cu ideile noastre”, politologul Cristian Preda a analizat posibilitatea evoluției unui PSD într-o direcție suveranistă, sub conducerea lui Sorin Grindeanu. Într-un text publicat luni, 20 octombrie, Cristian Preda compară situația social-democraților români cu cea din Slovacia.

Declarația lui Vasile Dîncu a apărut la doar câteva zile după ce Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat că va cere eliminarea cuvântului „progresist” din statutul partidului.

„Dacă dăm la o parte balastul limbii de lemn – căci nu poți fi cinstit decât în raport cu alții, nu cu tine – rămânem cu o afirmație falsă. Căci nu suntem toți suveraniști. A arătat-o foarte bine scrutinul din 18 mai, când candidatul acestei tabere a fost înfrânt de Nicușor Dan. Am, de altminteri, îndoieli că toți votanții lui Simion erau ceea ce acoperă numele cu care se fălește liderul AUR”, a scris Cristian Preda într-un text publicat pe comunitatealiberala.ro

Politologul l-a acuzat pe Sorin Grindeanu de „fățărnicie” pentru că „la câteva zile după ce a făcut propunerea (de a scoate cuvântul progresist din statutul PSD, n.r.), același politician a participat la o reuniune a socialiștilor europeni, așezată sub lozinca „Mobilizarea progresistă”.

„Dincolo de etichete, un viraj spre suveranism, adică spre refuzul instituțiilor și politicilor europene al partidului pe care îl va conduce Grindeanu – căci a rămas singurul candidat la șefia PSD – poate să conducă la o evoluție similară celei din Slovacia. SMER, formațiunea condusă de Robert Fico, tocmai a fost exclusă din familia europeană, în care fusese primită în 2005, la doi ani după ce și PSD devenise membru al rețelei. Acum, a fost dată afară pentru că, social-democrat la origine, Fico a ajuns suveranist”, a mai spus Cristian Preda.

Dacă PSD-ul plănuiește o traiectorie similară, atunci fostul premier Victor Ponta să revină în partid, crede el.

„Pregătesc oare Dîncu și Grindeanu un drum similar pentru pesediști? Dacă asta vor, ar putea să-l aducă înapoi în partid pe Victor Ponta, care s-a declarat deja suveranist”, a mai spus politologul.

Titus Corlățean, fostul rival al lui Grindeanu la funcția supremă în PSD, dezminte zvonul că ar pleca din partid: "Vă spun când decid"
Titus Corlățean, fostul rival al lui Grindeanu la funcția supremă în PSD, dezminte zvonul că ar pleca din partid: "Vă spun când decid"
Senatorul Titus Corlățean, vicepreședinte al PSD, susține că nu are, cel puțin deocamdată, intenția să demisioneze din acest partid, în ciuda faptului că ar fi intrat în conflict cu...
După ce a scos „progresismul” din statutul PSD, Sorin Grindeanu va participa la congresul Socialiștilor Europeni, care are deviza „mobilizare progresistă”
După ce a scos „progresismul” din statutul PSD, Sorin Grindeanu va participa la congresul Socialiștilor Europeni, care are deviza „mobilizare progresistă”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, participă la Congresul Socialiștilor Europeni organizat sub deviza „mobilizare progresistă”, asta după ce conducerea PSD a decis eliminarea...
#PSD, #vasile dincu, #Sorin Grindeanu, #Victor Ponta, #Cristian Preda , #PSD
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Diana Sosoaca a ajuns "vedeta" in presa de la Kiev dupa ce a declarat ca "ii va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Ce inseamna deficitul fiscal si deficitul bugetar si cum afecteaza acestea economia Romaniei
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion spune că AUR ar putea face coaliție de guvernare cu PSD. Îl vrea ca premier pe Călin Georgescu
  2. Disperat de blocajul bugetar, un primar i-a scris premierului Bolojan: "Vă rugăm faceți urgent o rectificare care pentru noi înseamnă supraviețuire, nu risipă"
  3. Previziunile unui politolog pentru viitorul unui PSD suveranist: ”Dacă asta vor, ar putea să-l aducă înapoi în partid pe Victor Ponta”
  4. Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie. Despre ce au discutat FOTO
  5. George Simion cere ca statul să construiască locuințele de 35.000 de euro folosite de AUR ca "marketing electoral". Presa "plătită" e vinovată că nu a realizat proiectul, susține el VIDEO
  6. Horațiu Potra, Bogdan Baciu și „nenea protejat”: Cum a fost atras un fost luptător de elită al Armatei Române în tentativa de lovitură de stat
  7. Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Traficul poate produce fisuri în conducte: ”Nu mai rămâne nimic aici”
  8. Reforma pensiilor magistraților, pe masa judecătorilor CCR pentru a treia oară. S-ar putea ajunge la demisia Guvernului Bolojan
  9. Camera Deputaților discută astăzi moțiunea de cenzură depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii. Ce acuzații îi sunt aduse
  10. Suspendarea lui Nicușor Dan, misiune momentan imposibilă. Ce greșeală ar trebui să facă președintele: „Amintește de strategia lui Dragnea”

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026