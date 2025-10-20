Previziunile unui politolog pentru viitorul unui PSD suveranist: ”Dacă asta vor, ar putea să-l aducă înapoi în partid pe Victor Ponta”

După declarațiile eurodeputatului PSD Vasile Dîncu, că „suntem toți suveraniști, atât timp cât suntem cinstiți cu noi înșine și cu ideile noastre”, politologul Cristian Preda a analizat posibilitatea evoluției unui PSD într-o direcție suveranistă, sub conducerea lui Sorin Grindeanu. Într-un text publicat luni, 20 octombrie, Cristian Preda compară situația social-democraților români cu cea din Slovacia.

Declarația lui Vasile Dîncu a apărut la doar câteva zile după ce Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat că va cere eliminarea cuvântului „progresist” din statutul partidului.

„Dacă dăm la o parte balastul limbii de lemn – căci nu poți fi cinstit decât în raport cu alții, nu cu tine – rămânem cu o afirmație falsă. Căci nu suntem toți suveraniști. A arătat-o foarte bine scrutinul din 18 mai, când candidatul acestei tabere a fost înfrânt de Nicușor Dan. Am, de altminteri, îndoieli că toți votanții lui Simion erau ceea ce acoperă numele cu care se fălește liderul AUR”, a scris Cristian Preda într-un text publicat pe comunitatealiberala.ro

Politologul l-a acuzat pe Sorin Grindeanu de „fățărnicie” pentru că „la câteva zile după ce a făcut propunerea (de a scoate cuvântul progresist din statutul PSD, n.r.), același politician a participat la o reuniune a socialiștilor europeni, așezată sub lozinca „Mobilizarea progresistă”.

Ads

„Dincolo de etichete, un viraj spre suveranism, adică spre refuzul instituțiilor și politicilor europene al partidului pe care îl va conduce Grindeanu – căci a rămas singurul candidat la șefia PSD – poate să conducă la o evoluție similară celei din Slovacia. SMER, formațiunea condusă de Robert Fico, tocmai a fost exclusă din familia europeană, în care fusese primită în 2005, la doi ani după ce și PSD devenise membru al rețelei. Acum, a fost dată afară pentru că, social-democrat la origine, Fico a ajuns suveranist”, a mai spus Cristian Preda.

Dacă PSD-ul plănuiește o traiectorie similară, atunci fostul premier Victor Ponta să revină în partid, crede el.

„Pregătesc oare Dîncu și Grindeanu un drum similar pentru pesediști? Dacă asta vor, ar putea să-l aducă înapoi în partid pe Victor Ponta, care s-a declarat deja suveranist”, a mai spus politologul.

Ads