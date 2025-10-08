PSD vrea să introducă o taxă pentru șoferii care vin din afara Bucureștiului. Prețurile pentru o zi, o lună sau un an

Autor: Maria Popa
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 11:06
PSD vrea să introducă o taxă pentru șoferii care vin din afara Bucureștiului. Prețurile pentru o zi, o lună sau un an
Mașini pe stradă FOTO: Pexels

Consilierii PSD din Capitală propun ca șoferii din afara Bucureștiului să plătească taxă.

Inițiatorii proiectului sunt de părere că această taxă va reduce traficul și poluarea din Capitală, potrivit Digi24.

Partidul Social Democrat vrea să aducă proiectul pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București.

De asemenea, proiectul a fost deja înregistrat la secretariatul Primăriei Generale, iar următorul pas este introducerea lui în dezbatere publică. Momentan nu se știe când se va întâmpla asta.

După ce va trece de dezbaterea publică, propunerea va fi în comisiile de specialitate, însă acolo ar putea interveni și câteva modificări.

După asta urmează ultimul pas, care prevede introducerea pe ordinea de zi în ședința Consiliului General, când proiectul va fi supus votului final.

Se pare că proiectul se referă la autoturismele care vin din alte localități.

Astfel, în Capitală, taxa pentru o zi ar putea fi de 3,5 euro, pentru șapte zile ar ajunge la 6 euro, pentru o lună, ajunge la 9 euro și pentru un an șoferii ar plăti 50 de euro.

Inițiatorul proiectului este social-democrat Dan Cristian Popescu. El a afirmat că dacă propunerea va fi adoptată și va intra în vigoare, măsura va fi aplicată la mijlocul lui 2026.

