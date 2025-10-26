Cresc tensiunile în guvern. Consultant politic: ”PSD a ridicat nivelul în războiul cu Bolojan. Partidele politice par incapabile să facă reformele necesare”

Consultantul politic Cristian Hrițuc este de părere că evenimentele din ultima săptămână arată o escaladare a conflictului politic între PSD și premierul Ilie Bolojan, dar și o stagnare periculoasă a reformelor esențiale pentru modernizarea statului român.

Într-o analiză amplă, pe canalul său de Substack, Cristian Hrițuc descrie un tablou politic tensionat, dominat de interese partinice, de un stat disfuncțional și de intensificarea amenințărilor hibride.

„Legea reformei pensiilor magistraților a picat la CCR. Reforma din administrație trenează. În domeniul companiilor de stat nu s-a intrat cu tancul, pentru a reduce sifonarea banilor publici și pentru a le face să funcționeze cu adevărat pe principii de performanță, iar digitalizarea ANAF și reforma acestei instituții vitale pentru diminuarea evaziunii fiscale par departe de grafic. Așa cum au mers lucrurile până acum, trebuie să fii copil ca să crezi că putem avea o reformă administrativă, să schimbăm forma actuală de organizare, care datează din anii ’70.

Avem o suită de factori interni care ne arată că statul disfuncțional nu are capacitatea să se redreseze și, în plus, mai avem un război hibrid din partea Federației Ruse, care crește în intensitate de la o zi la alta. Se diversifică și nu rămâne doar în zona de război cognitiv, ci merge și în zona de sabotaje.

Jocul partidelor politice din ultima săptămână confirmă faptul că putem să ne luăm adio, în perioada următoare, de la reformele necesare”, notează Cristian Hrițuc.

PSD, ofensivă totală împotriva lui Bolojan

Potrivit analizei, PSD a trecut la o etapă superioară în confruntarea cu premierul. „S-a trecut la amenințări și șantaj, iar atacurile nu mai vin de la personaje marginale, ci de la liderul partidului, Sorin Grindeanu”, afirmă Cristian Hrițuc.

„PSD a ridicat nivelul în războiul cu Bolojan. S-a trecut la amenințări și șantaj, iar atacurile nu mai vin de la personaje marginale, precum Câciu, ci de la liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Social-democrații nu vor, în ruptul capului, să accepte o variantă a reformei administrației locale, pentru că o consideră un atac la baza partidului, la primarii pe care îi mai au și care sunt cu un ochi la AUR și cu altul la fondurile guvernamentale.

Mai mult decât atât, faptul că Sorin Grindeanu a devenit purtătorul de cuvânt al magistraților, al grupării conduse de Savonea, arată clar că acesta vrea să păstreze o relație „caldă” cu Justiția, care a devenit cea mai puternică putere în stat. Să nu uităm că PSD și-a dorit tot timpul o relație „caldă” cu Justiția, acolo unde sunt „motorul și curentul”, de unde poate veni protecția, imunitatea. Nu există dovezi concrete și nici nu vor fi, ca să putem proba că votul de 5-4 de la CCR privind legea reformei pensiilor magistraților a fost un vot ghidonat politic, dar sunt multe coincidențe. S-a stat două luni până s-a dat verdictul și s-a ajuns în situația în care Bolojan nu mai poate negocia serios, pentru că, într-o lună de zile, trebuie să dovedim la Bruxelles că avem jalonul îndeplinit, altfel pierdem banii”, sintetizează consultantul politic.

PNL, un lider izolat și un partid apatic

La PNL, Cristian Hrițuc observă o așteptare ca Bolojan „să cedeze emoțional și să plece acasă”. Premierul ar fi sprijinit doar de o minoritate de deputați tineri, în timp ce restul partidului evită confruntarea directă cu PSD.

„La PNL există o așteptare ca Ilie Bolojan să cedeze emoțional și să plece acasă. Sunt doar câțiva deputați tineri care se luptă să îl susțină pe liderul partidului, iar restul se ascund în tranșee sau vorbesc despre teme conexe, mai puțin despre reformele necesare. Real vorbind, Ilie Bolojan are de partea lui o minoritate și a greșit când, la congres, nu și-a asigurat o echipă puternică în spatele său.

Mai mult decât atât, Ilie Bolojan nu a înțeles că, în condițiile date, trebuie să fii și actor politic, nu doar tehnocratul cu intenții bune. Ca să „tragi” populația după tine și să o faci parteneră în realizarea reformelor, nu poți doar să prezinți sec reformele. Când te bați cu interese divergente și când ai în jurul tău oameni politici care vor să păstreze status quo-ul actual, trebuie să fii mai viclean decât ei. Nu merge cu corectitudinea dusă la extrem”, a mai scris acesta.

USR, UDMR și președintele, aliați fără forță reală

În opinia lui Cristian Hrițuc, USR și UDMR sunt partidele cele mai apropiate de agenda reformistă, dar fără forța parlamentară necesară.

Despre președinte, Cristian Hrițuc spune că joacă „strategic, dar în expectativă”. „Nicușor Dan trebuie să rămână în picioare în cazul în care Bolojan cade. Nu are încă pârghii reale de putere și se confruntă cu un premier fără sprijin total în propriul partid”.

Pârghiile puterii – la PSD

„O altă majoritate se poate face mai degrabă între PSD și AUR.

Serviciile stau cuminți pe bară și se uită cu „atenție și îngrijorare”.

Acesta este tabloul politic. Se pare că mai degrabă intrăm într-o perioadă în care Coaliția se va rupe, decât într-una în care ritmul reformelor se va accentua. Campania locală din București va accentua fricțiunile, iar o minte înfierbântată poate crea condițiile propice ruperii Coaliției”, a mai scris Cristian Hrițuc.

