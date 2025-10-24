Titus Corlăţean, dorit în continuare în conducerea PSD. Grindeanu: "Oferta mea rămâne deschisă"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 21:35
256 citiri
Titus Corlăţean, dorit în continuare în conducerea PSD. Grindeanu: "Oferta mea rămâne deschisă"
Titus Corlățean FOTO Hepta

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că îşi doreşte ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa sa, care va fi aleasă la Congresul din 7 noiembrie. El a menţionat că a avut o discuţie în acest sens cu fostul ministru de Externe.

”I-am spus că faptul că ne ştim de 25 de ani, de la TSD, de la Tineretul Social-Democrat, şi am avut foarte multe lucruri şi bătălii electorale, politice, împreună ne dă amândurora background-ul necesar să trecem peste anumite, poate, supărări”, a susţinut Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgovişte, dacă Titus Corlăţean mai rămâne în PSD.

”Eu sunt convins că da. Eu am avut o discuţie cu Titus în urmă cu câteva zile. A fost la mine, l-am invitat, eu l-am rugat să avem această discuţie. I-am spus că îmi doresc să facă parte din echipa mea şi oferta rămâne deschisă şi acum. I-am spus că faptul că ne ştim de 25 de ani de la TSD, de la Tineretul Social-Democrat, şi am avut foarte multe lucruri şi bătălii electorale, politice, împreună ne dă amândurora background-ul necesar să trecem peste anumite, poate, supărări.

Oferta mea rămâne deschisă şi Titus ştie acest lucru şi îmi doresc, după o perioadă pe care o consideră el necesară, să redevină activ în conducerea partidului, eu m-aş bucura să facă acest lucru”, a declarat Sorin Grindeanu.

Senatorul PSD Titus Corlăţean afirma, la două luni după ce şi-a făcut publică intenţia de a candida la şefia formaţiunii social-democrate, că încheie ”practic un ciclu de 24 de ani în politică”.

”Întotdeauna în PSD la bine şi la greu, nu regret existenţa mea în PSD în toţi aceşti an”, afirma el, adăugând că ”PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă”.

De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”
De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”
Congresul Partidului Social Democrat din 7 noiembrie se anunță unul liniștit, cu un singur candidat la președinția formațiunii: actualul interimar Sorin Grindeanu. Deși la prima vedere...
Paul Stănescu, înțelept, folosește un citat din Cioran pentru a explica de ce e retras din conducerea PSD: "Timpul mă omoară". Cine va prelua funcția de secretar general
Paul Stănescu, înțelept, folosește un citat din Cioran pentru a explica de ce e retras din conducerea PSD: "Timpul mă omoară". Cine va prelua funcția de secretar general
Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stănescu, a declarat vineri, 24 octombrie, la Slatina, referitor la faptul că nu va mai candida pentru o funcţie în conducerea centrală a...
#PSD, #Congres PSD, #titus corlatean, #demisie psd corlatean , #congres PSD
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu il acuza pe Nicusor Dan ca este un "sustinator al mafiei magistratilor, o caricatura de Xi Jinping"
DigiSport.ro
"Suntem pregatiti sa facem un pariu cu Statele Unite". Anunt la cel mai inalt nivel: "Lui Trump ii e frica". Raspunsul Casei Albe
DigiSport.ro
Sarbilor nu le-a venit sa creada! Ce s-a intamplat la mai putin de 24 de ore de la aparitia imaginilor neverosimile din Belgrad

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele Nicușor Dan respinge ideea ca Bolojan să fie înlocuit din funcția de premier: "Nu văd de ce această situație să se schimbe"
  2. Titus Corlăţean, dorit în continuare în conducerea PSD. Grindeanu: "Oferta mea rămâne deschisă"
  3. Paul Stănescu, înțelept, folosește un citat din Cioran pentru a explica de ce e retras din conducerea PSD: "Timpul mă omoară". Cine va prelua funcția de secretar general
  4. PSD vrea ca tăierile de cheltuieli din administrația locală să fie decise de primari, nu de Guvern. Grindeanu: „Să discutăm despre reducerea cheltuielilor versus reducerea de personal”
  5. Ciprian Ciucu, favorit pe Polymarket în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă pierde teren. Cât are candidata suveranistă
  6. Ilie Bolojan încearcă să calmeze spiritele în coaliție: „Trebuie să tragem toți la aceeași căruță” VIDEO
  7. Sorin Grindeanu a vorbit despre eventuala alianță PSD-AUR. "Ar trebui să ieşim din coaliţia actuală"
  8. Explodează Coaliția? Premierul și liderul PSD, atacuri fără precedent după decizia CCR. Bolojan: "Eu pot să plec mâine". Grindeanu: "Nimeni nu e de neînlocuit"
  9. Primarul orașului Bologna a fost la București pentru întâlniri oficiale și meciul FCSB – Bologna
  10. Nicușor Dan, primit cu huiduieli la Iași: ”Ruşine”, ”Trădătorule”, ”Pleacă în Ucraina”. Reacția președintelui VIDEO