Următorul scop politic al lui Marcel Ciolacu. Fostul premier și-a anunțat candidatura

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 16:49
Marcel Ciolacu FOTO Hepta

Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri, 8 octombrie, la Gândul, că nu va mai candida pentru nicio funcție de conducere în partid, precizând însă că își dorește să revină în administrația locală, la Buzău.

„Nu voi candida la nicio funcție în cadrul PSD. E timpul să vină altă echipă”, a declarat Marcel Ciolacu, demisionat după ce a pierdut alegerile prezidențiale.

Totuși, fostul lider social-democrat a confirmat că ia în calcul o candidatură la Consiliul Județean Buzău, dacă filiala județeană îi va oferi sprijinul.

„Da, voi candida la Consiliul Județean Buzău, dacă organizația va fi de acord”, a spus acesta.

Marcel Ciolacu a mai precizat că Biroul Permanent Național al PSD se va reuni luni pentru a stabili data congresului în care va fi aleasă noua conducere a partidului. El mizează pe Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al PSD, pentru preluarea oficială a conducerii.

„Foarte curând PSD-ul va avea un congres, va avea un președinte. Mai mult ca sigur, dacă vreți o părere personală, de PSD-st și totuși ancorat cu colegii, va fi Sorin Grindeanu. Va fi viitorul președinte al PSD-ului”, a spus Marcel Ciolacu.

În cadrul emisiunii, fostul premier le-a răspuns celor care dau vina pe el pentru situația economică actuală a României și vorbesc despre deficitul mare pe care guvernul trebuie să-l redreseze. Fostul prim-ministru susține că el a fost singurul șef de Guvern care a „lăsat autostrăzi în țara asta”.

„Să uiți că înaintea lui Ciolacu au fost 3 prim-miniștri PNL, că acest deficit a fost la toți prim-miniștri, să vii acum să spui că nenorocire... Pai eu sunt singurul care am lăsat autostrăzi în țara asta, eu sunt singurul care am făcut legea pensiilor, eu sunt singurul care am mărit la profesori salariile și nu m-am plâns și nu am avut un mandat ușor.

Dacă mai venea un meteorit le aveam pe toate: am avut și incendii și inundații și război. Nu am venit să mă plâng aoleu ce mi-a lăsat Ciucă, aoleu că nu se întâmplă nimic cu măștile furate și cu vaccinurile. Mi-am văzut de treaba mea. Nu vreau flori, dar opriți-vă cu minciunile că încep să se vadă”, a declarat Marcel Ciolacu într-un interviul acordat Gândul.

Fostul premier a ținut să sublinieze că deciziile luate de premierul Ilie Bolojan nu sunt corecte.

Deciziile lor nu au dus la așteptările pe care le-au avut. Dimpotrivă... Avem pensiile înghețate? Le avem! Avem salariile înghețate? Le avem! Am dat afară oameni din administrații? Da! Am oprit investiții? Suntem la 77 de miliarde din 149? Și ai venit cu același deficit pe care l-a avut Ciolacu. Ceva nu funcționează, înseamnă că deciziile pe care le-ai luat nu sunt cele corecte”, a precizat Ciolacu.

Marcel Ciolacu: „Sorin Grindeanu va fi viitorul președinte al PSD”. Analiza guvernării, după finalizarea alegerilor interne din partid
Marcel Ciolacu: „Sorin Grindeanu va fi viitorul președinte al PSD”. Analiza guvernării, după finalizarea alegerilor interne din partid
Fostul lider al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, este convins că Sorin Grindeanu va fi ales noul președinte al formațiunii la congresul programat pentru această toamnă. „Foarte...
Marcel Ciolacu: „Nu s-a făcut nicio reformă”. Creșterea TVA, „o greșeală fantastică”
Marcel Ciolacu: „Nu s-a făcut nicio reformă”. Creșterea TVA, „o greșeală fantastică”
Fostul premier PSD și actual deputat, Marcel Ciolacu, a lansat critici directe la adresa premierului Ilie Bolojan, într-un interviu acordat Gândul, punând sub semnul întrebării modul în care...
#PSD, #marcel ciolacu, #candidat, #consiliul judetean buzau , #stiri Marcel Ciolacu
