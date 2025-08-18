Neînțelegerile dintre PSD și USR, la capitolul „împărțirea” funcțiilor de prefect și subprefect. „Nu am intrat pentru funcții, ci să reparăm situația.”

Lucian Viziteu, primarul Bacăului, a declarat luni, 18 august, despre refuzul PSD de a ceda funcțiile de prefect și subprefect către USR, că nu a auzit despre un astfel de refuz și așteaptă hotărârea de guvern, ca urmare a negocierii din coaliție, el exprimându-și credința că toți partenerii sunt serioși și își vor respecta obligațiile asumate.

”Nu am auzit de acest refuz, așteptăm hotărârea de guvern ca urmare a negocierii din coaliție, pentru numirea prefecturilor”, a spus primarul Bacăului, Lucian Viziteu, întrebat despre refuzul PSD de a accepta să renunțe la pozițiile de prefect, în favoarea USR.

Viziteu a precizat că ”există o înțelegere în coaliție, închisă acum două săptămâni”.

”Urmează să vedem hotărârea de guvern”, a adăugat el.

Despre declarația lui Sorin Grindeanu, care afirmase că USR nu a intrat la guvernare pentru funcții, primarul Lucian Viziteu a spus: ”Nu am intrat pentru funcții, ci să reparăm situația și să asigurăm dezvoltarea în continuare. Cred că toți partenerii din guvernare sunt serioși și își vor respecta obligațiile asumate”.

”Important este să asigurăm majoritatea parlamentară pentru ca România să meargă în continuare și să dezvolte”, a menționat el.

