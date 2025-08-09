Se adâncește scandalul dintre PSD și USR. „Unii social-democrați sunt precum un piroman care îți dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi pompierii.”

Sorin Grindeanu a transmis că nu va mai participa la sedintele coaliției FOTO Hepta

Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 și A8. ”Unii social-democrați sunt precum un piroman care îți dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii și Poliția”, afirmă el.

Reacția senatorului USR vine după ce PSD Iași a criticat plasarea autostrăzilor A7 și A8 la ”coada listei” de priorități și a învinuit Guvernul Bolojan că frânează Moldova.

”Definiția neobrăzării: 1. Guvernul Ciolacu a pierdut banii europeni pentru A7 și A8. 2. Azi, PSD acuză Guvernul Bolojan că nu dă bani pentru cele două autostrăzi. Unii social-democrați sunt precum un piroman care îți dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii și Poliția, stai liniștit, că nu vei arde. După ce casa s-a făcut scrum, îi acuză pe pompieri că nu au fost în stare să te salveze”, a scris, pe Facebook, senatorul USR Marius Bodea.

Parlamentarul USR îi cere liderului ieșean al PSD, Bogdan Cojocaru, să explice de ce nu a luat poziție atunci când Guvernul PSD pierdea banii din PNRR pentru autostrăzi.

”Unde erați, domnule Cojocaru, când activiștii se luptau cu guvernele PSD care refuzau să aloce bani pentru cele două autostrăzi? De ce ați tăcut când colegii dumneavoastră din ministere pierdeau finanțarea? Moldova este ținută în subdezvoltare de 35 de ani, din care vreo 25 au fost guverne PSD. Atunci nu vă durea sufletul de moldoveni? V-a apucat grija abia acum, când ați aruncat povara la alții. Așa arată obrăznicia!”, a adăugat Bodea.

Ads

Președintele filialei județene Iași a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat, sâmbătă, că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declarații făcute recent în ședința de Guvern privind prioritizarea investițiilor la autostrăzi și plasarea A7 și A8 la ”coada listei”.

Bogdan Cojocaru consideră că mesajul transmis de premierul Bolojan privind prioritizarea autostrăzilor este unul periculos și l-a acuzat pe acesta că ”frânează Moldova”.

”A8 și A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul țării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este inadmisibil ca Iașiul și Moldova să fie lăsate din nou la coada listei. Nu vom sta deoparte în fața unei astfel de discriminări regionale”, a afirmat șeful PSD Iași, Bogdan Cojocaru.

Ads