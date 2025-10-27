PSD depune miercuri motiunea impotriva lui Berceanu

Autor: Irina Ursu
Luni, 29 Martie 2010, ora 14:37
1044 citiri
PSD depune miercuri motiunea impotriva lui Berceanu

Liderul PSD, Victor Ponta, a declarat marti ca cel mai probabil vor depune la Senat motiunea referitoare la ministerul Transporturilor si spera ca vor accepta infiintarea unei comisii care sa ancheteze modul in care s-au cheltuit acolo banii.

"Miercuri vom depune la Senat motiunea referitoare la transporturi. Sper sa aprobe ancheta ca sa vedem modul in care s-au cheltuit banii. Asta va fi spre binele intregii tari", a spus liderul PSD.

Victor Ponta a declarat ca PSD se va concentra in continuare pe problemele grave economice si sociale din Romania.

"Trebui sa vedem daca banii primiti de la FMI si UE au fost folositi pentru dezoltarea sau doar folositi pentru a amana o situatie exploziva. Ne vom bate ca banii care vin de la FMI si care pot fi luati din cheltuielile celorlalte ministere sa se indrepte spre masuri anti criza. Nu suntem de acord nici cu disponibilizarea celor 14.000 de salariati din energie. Vrem sa vedem care acele avantaje pe care Mantogi le primesc in aceste zile", a mai precizat liderul PSD.

