PSD nu va vota prelungirea starii de alerta

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat duminica ca este posibil ca starea de alerta sa ramana in vigoare si dupa 15 iunie, in functie de evolutia epidemiei dupa relaxarea masurilor restrictive privind prevenirea raspandirii coronaviursului.Liderul interimar al PSD a declarat ca PSD nu e dispus "sa mai inghita balivernele ministrilor liberali. Guvernantii nu mai au nici legitimitatea sa ne dea lectii despre cum sa ne protejam in fata coronavirusului dupa episodul scandalos din cladirea Guvernului, unde Orban si camarila PNL chefuiau cu whisky si trabucuri. Doar specialistii in sanatate publica trebuie sa spuna clar tarii ce fel de masuri trebuie luate mai departe". In postarea sa de pe facebook, Ciolacu s-a dezlantuit precizand ca "PSD nu mai vrea continuarea Klaustrofobiei ca model de guvernare a tarii!Ministrul Sanatatii vrea sa ne tina si dupa 15 iunie in stare de alerta, desi nu ne prezinta vreun argument solid pentru asta. Nici nu are cum fiindca nu este expert in epidemiologie, ci mai degraba in masti vandute fara bon fiscal, la farmacia familiei.