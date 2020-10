USR: O institutie cheie capturata pentru urmatorii ani. PSD si-a impus omul la sefia ANCOM

"Care a fost motivul important al acestei sedinte comune? S-au adoptat masuri urgente pe timp de pandemie? S-au adoptat masuri importante sociale sau in sprijinul economiei? Nu. Motivul a fost acelasi care domina clasa politica de 30 de ani: trocul cu functii. De la ANCOM, dupa vreo doua luni de incompatibilitate, si-a dat demisia domnul Grindeanu, numarul doi in PSD acum, dar nu exista vreo urgenta sa fie numit un nou presedinte. Institutia are doi vicepresedinti care pot prelua cu puteri depline acest mandat , iar noul Parlament legitim, mandatat si ales de romani, ar fi putut numi drept presedinte la ANCOM o persoana care sa nu fie implicata politic si sa fie un profesionist in domeniu. In 2009, Comisia Europeana ne-a spus ca trebuie reglementat acest domeniu - o piata de miliarde, acum este si miza 5G pe masa - de catre o autoritate autonoma. Azi, parlamentarii s-au grabit insa sa aleaga din trei candidati PSD pe cineva dinainte determinat, pe fostul sef de cabinet al domnului Ponta, iar PNL nu a avut niciun fel de opozitie. A fost doar o mascarada", declara liderul deputatilor USR Catalin DrulaVotul de marti din plenul reunit al celor doua Camere a dovedit inca o data ca, in politica traditionala, practicata in ultimii 30 de ani, trocul cu functii este la loc de cinste, iar asa-zisele adversitati intre partidele vechi sunt doar de fatada, mai arata sursa citata.Sursa mentionata mai spune ca PSD nu mai avea acum legitimitatea sa forteze instalarea unui nou sef la ANCOM pentru urmatorii doi ani si jumatate si ar fi trebuit ca intreaga procedura sa fie lasata pentru urmatoarea legislatura, cand sa se desfasoare nu cu depuneri de candidaturi de pe o zi pe alta si nu cu avize de fatada in comisiile de specialitate.Interesele sunt insa mari si tot mai transparente, iar ele s-au vazut si in incercarile anterioare de modificare a legislatiei astfel incat ANCOM sa fie complet politizata."Pe de o parte, pe cand Sorin Grindeanu era inca premier, Guvernul PSD a modificat prin ordonanta de urgenta modalitatea de numire a conducerii ANCOM, astfel incat aceasta sa fie facuta de plenul reunit al Parlamentului, la propunerea Guvernului. Pe de alta partea, recent, am avut modificarile aduse de majoritatea controlata de PSD la OUG 22/2009, in sensul extinderii conducerii ANCOM de la trei la sapte membri, cu posibilitatea ca acestia sa fie membri de partid, modificari atacate la Curtea Constitutionala de presedintele Klaus Iohannis , la solicitarea USR si cu invocarea unora dintre argumentele USR", mai indica documentul de presa al partidului condus de Dan Barna Camera Deputatilor si Senatul l-au votat marti, in plen reunit, pe Vlad Stoica, fostul sef al Cancelariei premierului in perioada guvernarii Ponta, in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Ceilalti trei candidati propusi pentru functie au fost respinsi de Parlament.