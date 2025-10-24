PSD vrea ca tăierile de cheltuieli din administrația locală să fie decise de primari, nu de Guvern. Grindeanu: „Să discutăm despre reducerea cheltuielilor versus reducerea de personal”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 24 octombrie, la Slatina, că partidul său susține ca deciziile privind reducerile de cheltuieli și personal din administrația locală să fie luate de primari și consiliile locale, nu impuse de Guvern. Declarația vine în contextul divergențelor din coaliția de guvernare, după ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca Executivul să coordoneze aceste măsuri.

„La administraţia locală, noi am încercat să explicăm, în toate aceste săptămâni, că e mai bine să discutăm despre reducerea cheltuielilor versus reducerea de personal. Încă nu s-a ajuns la un punct de vedere comun. O să vedem, n-am să vă spun o concluzie, noi suntem adepţii descentralizării. Adică îmi doresc ca un primar, nu ştiu, de la Caracal, să-i las posibilitatea lui şi Consiliului Local să decidă cum reduce cheltuielile, prin anumite disponibilizări sau prin anumite reduceri de cheltuieli publice. Şi Consiliul Local, împreună cu primarul, să ia această decizie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că următoarea angajare a răspunderii Guvernului ar trebui să includă, pe lângă măsuri legate de administrația locală, schimbări la nivelul administrației centrale, dar și un pachet de relansare economică.

„Următoarea angajare de răspundere, pe lângă lucruri, şi o să detaliez – cele legate de administraţia locală, următoarea angajare a răspunderii Guvernului, dacă e să fie, trebuie să conţină şi lucrurile care ţin de administraţia centrală, în mod obligatoriu şi, de asemenea, obligatoriu din perspectiva PSD-ului şi asta este o decizie a PSD-ului, nu e a mea, e a PSD-ului, trebuie să conţină un pachet de relansare economică. Noi am venit cu propuneri (…) pe care le-am înaintat în coaliţie, pentru că nu poţi să vorbeşti nonstop doar de tăieri, de concedieri, de măriri de taxe, fără să încerci să vii cu politici publice care să ducă la creştere economică, la stimularea economiei, şi asta am propus noi. Deci, din punctul nostru de vedere, aceste trei lucruri sunt obligatorii”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Ads