Fanii lui PSG s-au ținut de cuvânt. Cum au stricat petrecerea de titlu a campioanei Franței

Jucătorii echipei PSG au sărbătorit cel de-a zecelea titlu din istoria clubului fără o parte a fanilor, cei din grupul Collectif Ultras Paris, care au părăsit Stadionul Parc des Princes, înaintea finalului meciului cu Lens, informează lequipe.fr.

Nici ceilalţi suporterii parizieni nu au zăbovit prea mult după joc. La fel şi jucătorii, care s-au adunat pentru scurt timp la centrul terenului după fluierul final şi şi-au ridicat braţele spre cer, precum Marco Verratti, singurul jucător care a câştigat toate cele opt titluri din era patronilor din Qatar. Lionel Messi a fost unul dintre primii care a mers la vestiare, în ciuda golului său care a "securizat" titlul.

Adevărata a atmosferă de sărbătoare a fost în afara stadionului, deoarece o parte dintre fanii ultras, într-un nou afront adus echipei şi conducerii clubului, au părăsit arena, între minutele 70 şi 75, aşa cum anunţaseră cu o zi înainte, pentru a celebra cel de-a zelea trofeu al Ligue 1, cu multe petarde şi fumigene.

Suporterii sunt încă dezamăgiţi de eliminarea prematură a echipei din Liga Campionilor, în faza optimilor de finală.

"Îi invităm toţi suporterii parizieni să vină şi să sărbătorească titlul alături de noi în faţa tribunei Auteuil din minutul 75, dacă scorul este în favoarea noastră. Vom ieşi apoi din tribune şi ne vom aduna în faţa Auteuil pentru a sărbători sfârşitul unui sezon în care doar suporterii au fost la înălţime”, au anunţat fanii parizieni, înaintea meciului.

Dezamăgirea este la fel de mare cu cât aşteptările au fost uriaşe după campania de transferuri strălucitoare de vara trecută (Messi, Ramos, Hakimi...).

Marco Verratti a declarat că nu înţelege gestul fanilor.

"Sunt lucruri pe care nu le înţeleg... În fotbal, câştigi, pierzi... Ar fi la fel de rău dacă am câştiga totul, în fiecare an... Noi încercăm mereu, cu inima, cu totul, suntem oameni normali care pot avea eşecuri, ca tine, ca el, ca toată lumea, ca şi ei. Ştim ce am făcut pentru a ajunge aici. Există încă mulţi oameni care cred în noi. Suntem, de asemenea, primii care vor să câştige totul.

Ultraşii au fost dezamăgiţi după Madrid, dar la un moment dat trebuie să treci peste. După aceea, sunt fiinţe umane ca şi noi, au dreptul să facă ceea ce cred că este mai bine. Dar ei trebuie să ştie că întotdeauna dăm totul pe terenul de fotbal. Există o singură echipă care câştigă Liga Campionilor în fiecare an. Sper că vom reuşi. Dar deja, acest titlu va rămâne în istoria clubului, a clubului nostru şi sper că şi în a lor, într-o zi", a spus el.

Paris Saint-Germain este campioană în Franţa, dar s-a încoronat fără glorie. Cu tripleta Messi, Mbappe şi Neymar pe teren tot meciul, PSG a obţinut doar o remiză pe teren propriu, scor 1-1, cu Lens, în etapa a XXXIV-a a Ligue 1. Oaspeţii au jucat în inferioritate numerică din minutul 57, apoi Messi a deschis scorul, în minutul 68, dar Jean Corentin a egalat, în minutul 88, şi a stricat petrecerea campionilor. Acesta este titlul cu numărul 10 din palmaresul parizienilor, record egalat. Saint-Etienne a fost prima echipă cu zece campionate câştigate în Hexagon.

