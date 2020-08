Fan zone-urile vor fi interzise la Paris, in ziua finalei Champions League

Potrivit Annei Souyris, oficial din cadrul primariei Parisului, primarul Anne Hidalgo nu este de acord sa existe fan zone-uri.In zona Parisului, situatia sanitara este din ce in ce mai tensionata, din cauza coronavirusului."Trebuie sa existe o sarbatoare, dar trebuie sa ne obisnuim sa sarbatorim altfel", a spus Souyris, care a recomandat sa fie grupuri mici de cel mult zece persoane, in locuri in care se poate respecta distantarea sociala.Anne Souyris a precizat ca propunerea organizarii de fan zone-uri, venita miercuri din partea ministrului delegat al Sportului, Roxana Maracineanu, este una "proasta, care nu reflecta si nu are sens din punct de vedere sanitar".Mii de fani au sarbatorit, marti seara, la stadionul Parc des Princes si pe Champs-Elysees, calificarea echipei Paris Saint-Germain in finala Ligii Campionilor.Finala Ligii Campionilor, PSG - Bayern Munchen, va avea loc duminica seara, la Lisabona.