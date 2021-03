Haaland, de neoprit. Ce super perfomanta a mai reusit atacantul norvegian

Totodata, cu cele doua goluri inscrise in meciul cu FC Sevilla , Haaland a devenit cel mai bun marcator norvegian in Liga Campionilor , depasindu-l pe Ole Gunnar Solskjaer, care a reusit in cariera 19 de goluri.Haaland a avut nevoie de doar 14 jocuri pentru a marca 20 de goluri, in timp ce actualul antrenor al echipei Manchetser United a inscris de 19 ori in 77 de partide.Potrivit marca.com, jucatorul Borussiei a devenit primul jucator care a marcat de cate doua ori in patru meciuri consecutive in Liga Campionilor.Borussia Dortmund s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a remizat, marti, pe teren propriu, scor 2-2 (1-0), in meciul cu echipa FC Sevilla, din mansa a doua a optimilor de finala. Germanii au castigat partida tur, cu 3-2, in care de asemenea Haaland a marcat doua goluri.Borussia Dortmund - FC Sevilla, scor 2-2 (1-0).Au marcat: Haaland '35, '54 (p) / En Nesyri '69 (p), '90+6.Precedentul record ii apartinea atacantului francez al echipei PSG, Kylian Mbappe, care a reusit sa ajunga la 20 de goluri la varsta de 21 de ani si 355 de zile.Totodata, cu cele doua goluri inscrise in meciul cu FC Sevilla, Haaland a devenit cel mai bun marcator norvegian in Liga Campionilor, depasindu-l pe Ole Gunnar Solskjaer, care a reusit in cariera 19 de goluri.Haaland a avut nevoie de doar 14 jocuri pentru a marca 20 de goluri, in timp ce actualul antrenor al echipei Manchetser United a inscris de 19 ori in 77 de partide.Potrivit marca.com, jucatorul Borussiei a devenit primul jucator care a marcat de cate doua ori in patru meciuri consecutive in Liga Campionilor.Borussia Dortmund s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a remizat, marti, pe teren propriu, scor 2-2 (1-0), in meciul cu echipa FC Sevilla, din mansa a doua a optimilor de finala. Germanii au castigat partida tur, cu 3-2, in care de asemenea Haaland a marcat doua goluri.Borussia Dortmund - FC Sevilla, scor 2-2 (1-0).CITESTE SI: