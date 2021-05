Ce conditii pune Kylian Mbappe sa ramana la PSG

Prima dintre acestea este ca noul acord se se intinda doar pana in 2023 si nu pana in 2025, asa cum isi doreste directorul sportiv al lui PSG , Leonardo, obiectivul lui Mbappe fiind insa acela de a putea pleca de pe Parc des Princes in 2022, conform publicatiei din Hexagon, in general foarte bine informata in legatura cu ceea ce se intampla la clubul parizian.O alta cerinta a campionului mondial, dezamagit dupa ratarea trofeului Ligii Campionilor si in acest sezon, este aceea ca lotul lui PSG sa fie intarit in aceasta vara cu cel putin doi jucatori de top, un fundas dreapta solid si un mijlocas care sa poata face diferenta prin calitatile sale tehnice si fizice, adauga Le Parisien.Pe de alta parte, presa spaniola scrie ca Real Madrid , club care nu si-a ascuns in ultimul an dorinta de a-l transfera pe Kylian Mbappe, se pregateste sa vanda mai multi jucatori in aceasta vara, pentru a strange bani in vederea achizitionarii internationalului francez.