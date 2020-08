Probleme pentru PSG. Keylor Navas nu va juca in semifinala Champions League

Navas s-a accidentat in meciul cu Atalanta, din sferturi, si a fost inlocuit cu rezerva Sergio Rico, in minutul 79. Costaricanul a suferit o leziune musculara la coapsa dreapta, a anuntat clubul parizian.Mijlocasul defensiv Idrissa Gueye a simtit si el dureri musculare, la antrenamentul de duminica, iar gruparea franceza il considera "foarte incert" pentru partida de marti.In schimb, au revenit la antrenamente Marco Verratti, Thiago Silva si Layvin Kurzawa, dupa probleme medicale.Absenta lui Navas, 33 de ani, este una foarte importanta, el avand trei trofee ale Ligii Campionilor in palmares, cu Real Madrid . Nici Rico, 26 de ani, nu este fara experienta, dupa ce a castigat de doua ori Liga Europa cu FC Sevilla, insa in acest sezon a jucat doar noua meciuri Senegalezul Idrissa Gueye, 30 de ani, poate fi inlocuit de Ander Herrera, de Leandro Paredes sau de Marquinhos.