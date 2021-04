Cum a castigat Manchester City semifinala cu PSG: Am vrut sa ocolesc zidul si am rata si din fericire, mingea a intrat in poarta

"Sincer, am vrut sa ocolesc zidul si am ratat, dar a mingea a trecut printre cei doi jucatori (n.r. - Kimpembe si Paredes) si, din fericire, a intrat in poarta. Am fost atat de fericit, am stiut ca putem castiga aici si sa marchez pentru a face 2-1 pentru echipa a fost uimitor", a spus el dupa meci, potrivit dailymail.co.uk.De Bruyne a dezvaluit ca Mahrez i-a cerut permisiunea sa execute el lovitura libera decisiva pe Stadionul Parc des Princes, miercuri seara.Belgianul se ocupa in mod normal de fazele fixe de la marginea careului, dar i-a permis lui Mahrez sa bata cu piciorul stang."Am spus: daca tu crezi in tine insuti, cine sunt eu ca sa spun nu? Cred in toti colegii mei de echipa", a afirmat De Bruyne, pentru BT Sport.In minutul 71, Mahrez a executat o lovitura libera de la circa 23 de metri, din pozitie centrala, mingea a trecut prin zidul francez si a intrat in poarta. Manchester City a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), echipa PSG, in mansa I a semifinalelor Ligii Campionilor. Idrissa Gueye (PSG) a fost eliminat, in minutul 77, cu cartonas rosu direct, pentru un fault dur asupra lui Gundogan.Au marcat: Marquinhos '15 / De Bruyne '64, Mahrez '71.Partida retur va avea loc la 4 mai.In cealalta semifinala, disputata marti, Real Madrid a remizat, pe teren propriu, cu Chelsea , scor 1-1. Returul acestei intalniri va fi la 5 mai.Finala este programata la 29 mai, la Istanbul, pe Stadionul Olimpic Ataturk.