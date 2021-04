Cat va castiga romanul Radu Dragusin la Juventus dupa ce a semnat un nou contract

Dorit de Leipzig si Crystal Palace, fotbalistul roman a acceptat oferta torinelor si va incasa un salariu mare.Conform Gazzetta dello Sport , Radu Dragusin va castiga in primul an 500 000 euro anual, iar in urmatorele sezoane, salariul va creste ajungand la 1 milion de euro in ultimul an de contract.Radu Dragusin are 19 ani si a venit la echipa torineza in 2019 de la Regal Sport Bucuresti.Tanarul fotbalist roman a si debutat pentru Juventus in Seria A, Champions League si Cupa Italiei.