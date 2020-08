Reactii dupa Atalanta - PSG 1-2: "A fost un pic de noroc cu acele goluri tarzii, dar calificarea este meritata"

"Este un sezon istoric cu patru titluri si acum cu o semifinala a Ligii Campionilor, nu vom uita aceasta aniversare. Da, m-am indoit dupa 85 sau 88 de minute de joc.Eram realist... Dar intotdeauna am simtit ca putem marca. Le-am spus asistentilor mei: daca egalam, vom face diferenta imediat dupa aceea. Am facut un meci foarte bun, iar calificarea este meritata. A fost un pic de noroc cu acele goluri tarzii, dar daca te uiti la tot jocul, sunt meritate. Jucatorii de pe banca care au intrat au fost exceptionali, cu o stare de spirit deosebita ", a declarat antrenorul parizienilor Thomas Tuchel, la microfonul RMC Sport, dupa calificarea PSG pentru semifinale.Formatia Paris Saint-Germain s-a calificat, miercuri seara, la Lisabona, in semifinalele Ligii Campionilor, trecand in sferturi de Atalanta, scor 2-1. PSG a revenit de la 0-1 pe final, marcand in minutele 90 si 90+3.Atalanta a deschis scorul prin Pasalic '27.PSG a reusit o revenire spectaculoasa pe final, marcand prin Marquinhos '90 si Choupo-Moting '90+3.