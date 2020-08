Reactii dupa Leipzig - PSG 0-3: " Au fost mai buni. Trebuie sa acceptam asta. Suntem mandri ca am ajuns pana in semifinale"

"Pur si simplu PSG a fost echipa mai buna, trebuie sa acceptam asta. La golurile doi si trei am avut ghinion, acestea venind dupa greseli simple care sunt pedepsite la acest nivel. Suntem mandri ca am ajuns pana in semifinale, desi in acest moment frustrarea este sentimentul care ne copleseste. Este impresionant sa te afli intre primele satru echipe din Europa. Mai avem mult de lucru, dar suntem o echipa capabila sa creasca si deja am reusit multe", a spus Nagelsmann.Formatia Paris Saint-Germain s-a calificat in finala Ligii Campionilor, marti seara, invingand in semifinale, la Lisabona, cu scorul de 3-0, echipa RB Leipzig.