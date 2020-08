Roxana Maracineanu: "Voi face tot ce pot ca sa il conving pe Macron sa vina la finala Champions League"

"Speram ca va fi o finala intre echipele noastre. Voi face tot ce pot ca sa il conving pe presedinte sa vina la finala si cred ca nu voi avea mari probleme", a spus Maracineanu, prezenta la Lisabona la cele doua semifinale ale LC, potrivit Le Figaro.Marti seara, Paris Saint-Germain a invins RB Lepzig, scor 3-0, in prima semifinala a Ligii Campionilor. In a doua semifinala se intalnesc, miercuri, echipele Olympique Lyon si Bayern Munchen Finala va avea loc duminica, tot la Lisabona.Citeste si: PSG merge in finala Champions League, dupa victoria din semifinale, 3-0, cu Leipzig. Neymar, Mbappe si Di Maria au facut show la Lisabona