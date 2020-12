Antrenorul roman de la Nice: Nu conteaza originea, exista idioti peste tot

"Sunt dezolat cand vad astfel de lucruri. Este teribil, nu mai inceteaza. Suntem deja intr-o pozitie delicata. Pozitia mea este foarte clara, nu pot sa accept astfel de lucruri. Jucatorii au avut curaj, mi se pare ca in trecut au mai fost cazuri in care uneori jucatorii, chiar si individual, au parasit terenul.Aici, a fost o actiune colectiva a celor doua echipe, a fost un mesaj foarte puternic. Ar trebui o data pentru totdeauna sa luam in serios acest mesaj si sa incetam cu prostiile, ca sa mergem inainte si sa ne ocupam de fotbal.In ceea ce priveste originile mele, eu locuiesc de peste 30 de ani in Elvetia, iar in ultimii ani aici, in Franta. Indiferent de de origine sunt, romana sau alta, exista idioti peste tot. Originea nu are nicio legatura. Romania este o tara frumoasa, cu multe valori", a afirmat Ursea,Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, marti, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan , iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana.Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului.Jucatorii echipei Istanbul Basaksehir au parasit dupa aproape doua ore Stadionul Parc des Princes, refuzand sa mai dispute meciul cu PSG din Liga Campionilor, in urma scandalului de rasism in care este implicat Sebastian Coltescu. UEFA a stabilit ca partida se va relua astazi, de la ora 19.55.CITESTE SI: