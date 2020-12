Protocol special inaintea meciului PSG - Istanbul Basaksehir

Jucatorii celor doua echipe vor imbraca la vestiare un tricou cu mesajul "Nu rasismului", cu sigla celor doua cluburi , la fel ca noii arbitri . Ei se vor incalzi cu aceste tricouri si apoi vor intra pe teren respectand protocolul sanitar in vigoare. Inaintea startului, cele doua echipe si arbitrii se vor aduna in cercul de la centrul purtand tricoul special.RMC Sport precizeaza ca jucatorii vor pune un genunchi pe pamant inaintea meciului, in semn de condamnare a rasismului.Pe stadionul Parc des Princes au fost afisate bannere cu mesaje ca "Parisul unit contra rasismului" si "Sustinere pentru Webo, mandri de jucatori , impotriva rasismului".CITESTE SI: