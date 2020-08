VIDEO Incidente la Paris. Suporterii lui PSG au vandalizat magazine, dupa finala Champions League pierduta in fata lui Bayern

PSG fans start looting the Champs Elysees after defeat to Bayernpic.twitter.com/uK5MhTsbO8 - Old HolbornĀ® (@Holbornlolz) August 24, 2020

Suporteri ai echipei Paris Saint-Germain s-au strans pe Champs-Elysees, noaptea trecuta, dupa ce formatia franceza a pierdut la Lisabona finala Ligii Campionilor, cu Bayern Munchen . Situatia a degenerat si fortele de ordine au dispersat multimea folosind gaze lacrimogene, relateaza L'Equipe.Incidente au avut loc si in apropierea stadionului Parc des Princes, insa in timpul meciului, potrivit Le Figaro. In timpul reprizei a doua, zeci de persoane au aruncat cu diverse obiecte catre fortele de ordine si catre vehiculele acestora. Mai multe pubele au fost incendiate si pompierii au intervenit pentru stingerea unei masini care era in flacari in apropiere de Champs-Elysees. Au fost incendiate vehicule, au fost sparte vitrine si vandalizate magazine.Mai multi fani s-au strans dupa meci in fata magazinului PSG si au cantatL "Paris este magic". S-au folosit si focuri de artificii. "Este simbolic sa venimm aici. Ii sustinem si la infrangere. Ramanem uniti si asta imi place la acest club. Pariziana pana la moarte", a afirmat Melissa Miche, in varsta de 17 ani.