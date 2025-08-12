Transfer neașteptat la PSG: ”E primul din istoria clubului”

Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain a oficializat, marți, transferul fundașului ucrainean Ilia Zabarni de la Bournemouth (Premier League), pentru o valoare de 63 milioane euro plus bonusuri, informează AFP.

''Paris Saint-Germain este încântat să-l întâmpine pe Ilia Zabarni. Fundașul central de 22 de ani, care va purta numărul 6, devine astfel primul jucător ucrainean din istoria clubului'', a transmis PSG prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul său.

Vinerea trecută, clubul parizian l-a transferat și pe portarul Lucas Chevalier de la Lille.

Zabarni, de 49 de ori selecționat pentru naționala Ucrainei, va întări apărarea echipei antrenate de Luis Enrique, care va dispune de o alternativă credibilă la căpitanul Marquinhos.

Zabarni și-a făcut debutul la echipa Ucrainei pe data de 7 octombrie 2020 pe Stade de France, în fața Franței, la doar 18 ani, devenind astfel al doilea cel mai tânăr jucător din istoria naționalei.

''Suntem bucuroși să continuăm întărirea colectivului nostru prin semnătura lui Ilia Zabarni. Ilia este un jucător internațional de talent și un mare profesionist. El va avea o contribuție majoră la tot ce vrem să construim pe termen lung la Paris Saint-Germain'', a declarat președintele PSG, Nasser Al-Khelaifi, citat în comunicatul clubului.

''Sunt foarte bucuros să mă alătur lui Paris Saint-Germain, cel mai bun club din lume, cu cel mai bun proiect'', a declarat, la rândul său, Ilia Zabarni.

Fundașul ucrainean va face deplasarea la Udine alături de lotul lui Luis Enrique, dar el nu va disputa miercuri seară Supercupa Europei în fața lui Tottenham Hotspur, echipa fundașului român Radu Drăgușin.

